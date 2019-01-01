Продовжується боротьба з вогняною стихією, яка охопила сухостій

Рятувальники вкотре закликають не палити суху рослинність, адже трав’яні пожежі є одним з головних джерел викидів в атмосферу вуглекислого газу, а при сильній трав’яній пожежі гинуть практично усі живі істоти, що живуть у траві та на поверхні ґрунту.

Якщо ви помітили загорання – негайно телефонуйте до служби порятунку за телефоном 101!

7 квітня 14:13 на пункт зв’язку 36 Держаної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення загорання сухої трави в сел., по вул. Черняхівського.На ліквідацію пожежі було залучено 1 відділення рятувальників 53 Державного пожежно-рятувального посту сел. Гостомель та 1 відділення 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 2 га та продовжує швидко збільшуватись. Спільними зусиллями рятувальників, загорання вдалось локалізувати о 16:21, а о 18:40 загорання було повністю ліквідовано. Загалом на місці працювало 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.15:46 надійшло повідомлення про загорання сухостою в сел,по вул. Степова, де полум’я було охоплено близько 2 га сухостою. Оскільки пожежно рятувальний підрозділ сел. Гостомель залучений на ліквідацію попереднього загорання, на місце пожежі було направлено 1 підрозділ 52 Державного пожежно-рятувального посту сел. Ворзель в складі 3-х чоловік. Загорання вдалось локалізувати о 17:53, та о 19:00 ліквідувати повністю.Того ж дня о 16:21 в м., по вул. Києво-Мироцька, горів трав’янмй настил на площі 2 га. На ліквідацію пожежі негайно було залучено 1 підрозділ 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь в складі 3-х чоловік. Загорання вдалось локалізувати о 17:36, та о 18:40 ліквідувати повністю.