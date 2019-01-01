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Вітаємо бучанку з народженням сина

У місті Біла Церква бучанка, в якої був підтверджений коронавірус, сьогодні народила здорового хлопчика вагою 3 кг.


Слова вітання від міського голови Анатолія Федорука:

Щойно отримав гарну новину від свого колеги з міста Біла Церква. Наша громадянка, в якої був підтверджений коронавірус, сьогодні народила здорового хлопчика вагою 3 кг.
Хочу висловити слова вдячності лікарям Білоцерківського пологового будинку , своєму колезі Дикому Геннадію Анатолійовичу, який як батько цілий день опікувався породіллею , а також Камінському В‘ячеславу Володимировичу , провідному лікарю в галузі акушерства та гінекології України , за надані ним консультації та його професійний супровід.
Бажаю немовляті міцного здоров’я, а мамі - швидкого одужання!
Громада міста чекає на ваше повернення!


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#coronavirus Буча Федорук Анатолій Петрович
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