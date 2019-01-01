Весілля: Бути чи не бути під час карантину

Пандемія коронавірусу підкоригувала плани молодят всього світу.Вони знову вибирають дати та сподіваються зберегти вже витрачені на весілля гроші.Як на такі непередбачувані зміни реагують наречені та весільний бізнес дивіться в сюжеті ІА ПОГЛЯД.