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В перший клас подаємо документи онлайн (або після карантину)

Подати документи на зарахування до першого класу буде можливо онлайн або після карантину



Через карантин школи зможуть приймати документи для зарахування у перший клас онлайн або переносити термін їхнього прийому залежно від карантину. Відповідне роз’яснення оприлюднено на сайті МОН.

“Закон, прийнятий заради запобігання епідемії COVID-19, дозволяє змінювати режим роботи установ на період карантину – це стосується і закладів освіти. Тобто прийом документів для зарахування може бути організований гнучко, у тому числі – онлайн. Зокрема, це стосується і зарахування до перших класів”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Рішення про гнучкий режим прийому документів на час карантину може прийняти засновник закладу загальної середньої освіти.

Зокрема, засновник може дозволити подавати документи в сканованій формі електронною поштою без електронного цифрового підпису. Вхідні документи, отримані у такий спосіб, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника і адресата.

Згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, терміни прийому документів для зарахування до закладу визначають органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади. При цьому термін прийому заяв не може бути меншим за один місяць.

“Терміни прийому документів для зарахування визначають на місцях. Однак через епідеміологічну ситуацію ми рекомендуємо організувати цей процес після карантину. Також нагадуємо, що під час зарахування до першого класу заборонено проводити конкурси та заходи для перевірки знань і компетентностей дитини. Це допустимо лише для приватних закладів освіти та спеціалізованих закладів системи культури та спорту”, – наголосила Любомира Мандзій.

Інформацію про терміни прийому документів та способи їхнього подання має бути оприлюднено впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. Заклади освіти або їхні засновники мають опублікувати її на власних вебсайтах.

Нагадаємо, згідно із Законом “Про повну загальну середню освіту”, структуру навчального року та форми організації навчання, зокрема і під час карантину, визначає педагогічна рада закладу освіти.

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МОН України, www.mon.gov.ua 
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