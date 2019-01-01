Пятий випадок COVID-19 в Бучі.

COVID-19: п'ятий випадок зараження зареєстровано у Бучі
Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук на своїй сторінці Фейсбук:
5 квітня отримали офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус у жінки, яка перебуває у групі ризику (їй понад 60 років)- контактної особи одного з попередніх офіційно підтверджених випадків.(член родини).
Жінка перебуває під контролем лікарів, які визначають алгоритм її подальшого лікування.
Маємо вже два випадки зараження через контакт із хворими членами родини.
Тому знову наголошую:уникайте контактів з особами, які можуть бути потенційно інфікованими, виконуйте рекомендації!
Залишайтеся вдома!
Жінка перебуває під контролем лікарів, які визначають алгоритм її подальшого лікування.
Маємо вже два випадки зараження через контакт із хворими членами родини.
Тому знову наголошую:уникайте контактів з особами, які можуть бути потенційно інфікованими, виконуйте рекомендації!
Залишайтеся вдома!