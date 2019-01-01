Пятий випадок COVID-19 в Бучі.

COVID-19: п'ятий випадок зараження зареєстровано у Бучі

5 квітня отримали офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус у жінки, яка перебуває у групі ризику (їй понад 60 років)- контактної особи одного з попередніх офіційно підтверджених випадків.(член родини).

Жінка перебуває під контролем лікарів, які визначають алгоритм її подальшого лікування.

Маємо вже два випадки зараження через контакт із хворими членами родини.

Тому знову наголошую:уникайте контактів з особами, які можуть бути потенційно інфікованими, виконуйте рекомендації!

Залишайтеся вдома!