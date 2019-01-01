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5 квітня: Молитва у Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного (онлайн)

У цю неділю, 5 квітня о 09:00 долучайтеся в онлайн-режимі та вмикайте пряму трансляцію Божественної літургії у ХРАМІ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО м. Буча за посиланням на сторінці Храму в Фейсбук або на сторінці @Андрій Галавін.

Також нагадуємо, що ми продовжуємо приймати церковні записки в онлайн-режимі.
Напишіть, будь ласка, нам у месенджер, у родовому відмінку імена ближніх, за яких бажаєте, щоб була звершена молитва за здоров'я, спасіння й благоденства та/або у родовому відмінку імена спочилих ближніх, за яких бажаєте, щоб була звершена молитва за упокій їхніх душ.

Будемо щиро вдячні вам за добровільні пожертвування на храм. 5168 7554 3155 4043 Галавін Андрій Олегович (отець Андрій - настоятель храму ).
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