ШТРАФИ та КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення правил карантину!

За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні, відповідно до ст. 325 ККУ, діє штраф від 17 тис. до 51 тис. грн або позбавлення волі на строк до 3 років.

Відповідно Постанови № 255 КМУ від 02 квітня 2020 рору було встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину на період з 06 квітня 2020 року по 24 квітня 2020 року.

Порушення правил умов карантину які призвели до навмисного зараження, що спричинило смерть третіх осіб карається позбавленням волі від 5 до 8 років!

Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей КУпАП.Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, карається штрафом від 17 000-34 000 гривень.❌ Перебування в громадських місцях без маски;❌ Переміщення більше двох громадян, (виняток виконання службових обов’язків та супровід дитини до 14 років батьками);❌ Перебування в громадських місцях осіб які не досягли 14 років (штраф на батьків);❌ Відвідування закладів освіти здобувачами;❌ Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;❌ Відвідування спортивних та дитячих майданчиків;❌ Проведення всіх масових заходів до 24 квітня 2020 року;❌ Провадження господарської діяльності ТРЦ, закладів харчування, фітнес-центрів, закладів культури;❌ Регулярні транспортні перевезення у міському, міжміському, міжобласному сполученнях (крім службових маршрутів затверджених органами місцевого самоврядування);❌ Перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;Кримінальна відповідальність, ст. 325 Кримінального кодексу України:Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, карається штрафом від51 000 грн., арештом, на 6 місяців, обмеження волі до 3 років, або позбавлення волі на 3 роки!❌ Надання неправдивих відомостей про своє місце самоізоляції, або контактних даних;❌ Самовільне залишення місця обсервації (ізоляції);❌ Недотримання самоізоляції;❌ Недотримання самоізоляції що призвело до зараження інших осіб;