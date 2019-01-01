Четвертий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

В Ірпінському регіоні лабораторно підтвердилися 2 нові випадки коронавірусної хвороби.
Отримано 2 позитивні результати ПЛР-дослідження - COVID-19 виявлено в Ірпені та Коцюбинському.
На 4 квітня в Ірпінському регіоні загалом отримано 72 підозри на коронавірус; у 28 випадках установлено негативний результат ПЛР-аналізу, зразки біоматеріалу 38 людей ще досліджуються.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук повідомив:
COVID-19: четвертий випадок зараження зареєстровано у Бучі
Сьогодні отримали офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на корона вірус у чоловіка 40 років - контактної особи одного з попередніх офіційно підтверджених випадків.(член родини)
Він перебуває під контролем лікарів, які визначають алгоритм його подальшого лікування .
Уникайте контактів з особами, які можуть бути потенційно інфікованими!
Залишайтеся вдома!
"За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на ранок 4 квітня 2020 року офіційно підтверджено 77 випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, 4 дітей ( 3 з смт Козин та 1 з с. Лісники)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них:
27 – в Обухівському р-ні, смт Козин, с. Романків, м. Українка, м. Обухів)
17 – у Києво-Святошинському р-ні, м . Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка, с.Крюковщина
6 – у м. Бориспіль;
4 – у м . Буча;
3 – у м. Біла Церква;
3- у м. Бровари;
3 -м. Ірпінь;
2 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
2 –у Миронівському р-ні (с. Маслівка);
2 - м. Вишгород;
1 - у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;
1 – у смт Ворзель ;
1 – у м. Гостомель ;
1 –у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
1 – у Броварському р-ні, с. Зазим’є
1 – у Ставищенському р-ні, смт. Ставище;
1 – с. Коцюбинське
1 - у Макарівському р-ні, с. Мостище;
З них на стаціонарному лікуванні 27 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 50.
Одужало – 3.
Померло - 4.
За віком захворілих: 0- 10 років – 5,19%; 11 - 20 років - 2,59%;
21 - 30 років - 7,79%; 31- 40 років - 22%; 41 - 50 років – 32,4 %;
51 - 60 років – 23,3%; 61-70 років - 2,59% ; понад 70 років - 3,8%.