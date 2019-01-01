Третій випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Отримано офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус у жінки 1972 року народження.
COVID-19: третій випадок зараження зареєстровано у Бучі
Сьогодні отримали офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус у жінки 1972 року народження, яка обстежувалася медиками у клініці «Добробут».
Хвора проживає разом із дітьми, усі вони перебувають під контролем лікарів.
Наразі медики вирішують чіткий алгоритм її лікування .
Стан двох пацієнтів, у яких захворювання підтвердилося раніше , лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Дотримуйтеся рекомендацій лікарів! Будьте всі здорові!
Сьогодні отримали офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус у жінки 1972 року народження, яка обстежувалася медиками у клініці «Добробут».
Хвора проживає разом із дітьми, усі вони перебувають під контролем лікарів.
Наразі медики вирішують чіткий алгоритм її лікування .
Стан двох пацієнтів, у яких захворювання підтвердилося раніше , лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Дотримуйтеся рекомендацій лікарів! Будьте всі здорові!
Поточна епідеміологічна ситуація у Київський області
За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 3 квітня 2020 року офіційно підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус. В т.ч. 4 дітей ( 3 з смт Козин та 1 з с. Лісники.
З них :
27 – в Обухівському р-ні, смт Козин, с. Романків, м. Українка, м. Обухів)
14 – у Києво-Святошинському р-ні, м . Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка.
6 – у м. Бориспіль;
3 – у м. Біла Церква;
3- у м. Бровари;
3 – у м . Буча;
2 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
2 - м. Вишгород;
2 -м. Ірпінь;
1 - у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;
1 – у смт Ворзель ;
1 – у м. Гостомель ;
1 –у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
1 – у Броварському р-ні, с. Зазим’є
1 – у Ставищенському р-ні, смт. Ставище
1 - у Макарівському р-ні, с. Мостище;
1 –у Миронівському р-ні (с. Маслівка)
З них на стаціонарному лікуванні 24 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 46.
Одужало – 3.
Померло - 4. (2 чоловіки: 49 років (с. Мостище, Макарівський р-ні) та 47 років (м. Біла Церква) та 2 жінки: 69 років (с. Гатне , Києво-святошинський р-н) та 75 років (с. Тарасівка Києво-Святошинський р-н).
За віком захворілих: 0- 10 років – 5,7 %; 11 - 20 років - 2,8%;
21 - 30 років - 7,1%; 31- 40 років - 22,8%; 41 - 50 років – 31,4 %;
51 - 60 років – 24,2%; 61-70 років - 1,4% ; понад 70 років - 4,3%.
Підозру на зараження мають 308 осіб. Найбільше у Києво-Святошинському (61) та в Обухівському (49) районах.
Крім того, підозри є у районах:
Баришівський; Білоцерківський; Бориспільський; Бородянський; Броварський;
Васильківський; Вишгородський; Макарівський; Миронівський; Переяслав-Хмельницький; Рокитнянський; Ставищенський; Фастівський.
Населені пункти:
м. Березань; м. Біла Церква; м. Бориспіль; смт. Бородянка; м. Бровари; м. Буча; м. Васильків; м. Вишгород; смт Ворзель; м. Гостомель; м. Ірпінь; смт Іванків;
с. Коцюбинське; смт Макарів; м. Переяслав; м. Фастів; м. Яготин.
Встановлено медичне спостереження за 820 контактними особами.
Пресслужба Київської обласної державної адміністрації.