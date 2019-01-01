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Особливості надання житлових субсидій під час карантину

Під час карантину за споживачами комунальних послуг залишаються всі пільги і субсидії, які у них є. Ніхто не має права позбавити їх субсидії у випадку несвоєчасної, або неповної сплати за спожиті енергоносії, повідомляє Департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації.



Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 247 «Про особливості надання житлових субсидій» передбачено:

- заборону на період карантину, припинення надання житлових субсидій, крім обставин, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок) або у разі смерті одинокої особи;
- призначення у травні 2020 року житлової субсидії на наступний період усім домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2019—2020 років, без їхніх звернень;
- призначення житлової субсидії громадянам, які були звільнені з роботи в період карантину і зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні, на підставі заяв про призначення житлових субсидій та інформації центрів зайнятості щодо їх перебування на обліку.
- збільшення на 50 % соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, в місяцях дії карантину;
відтермінування до закінчення карантину зміни базової норми плати за житлово-комунальні послуги отримувачами житлових субсидій з 15% до 20%, яку було передбачено з травня 2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2019 № 878 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 і від 27.07.1998 № 1156».

Також зазначимо, що через карантинні заходи установлені на всій території України, збільшені соціальні нормативи споживання комунальних послуг будуть застосовані при розрахунку субсидії починаючи з березня 2020 року.

Таким чином у квітні 2020 року управління соціального захисту населення проведуть перерахунок житлових субсидій за березень, отже доплату домогосподарства отримають у травні поточного року.
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субсидії Буча #coronavirus
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