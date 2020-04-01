Про підвищення пенсійних виплат. Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

1 квітня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році», яка передбачає:

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

В результаті цього розмір пенсії зазначеній категорії осіб збільшився в середньому на 162,1 грн. і склав 2975,92 грн.

- щомісячну виплату у розмірі 500 грн. пенсіонерам старше 80-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 9205 грн. При цьому встановлюється, що для таких пенсіонерів із страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків пенсійна виплата не може бути менша, ніж 2600 грн.;- виплату одноразової грошової допомоги у сумі 1000 грн. пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, станом на 01.04.2020 не перевищує 5000 грн.;- індексацію пенсій на 11%;встановлення мінімальної пенсійної виплати на рівні 2100 грн. особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).Такі перерахунки будуть проведені за матеріалами пенсійної справи без звернення пенсіонера до органів Пенсійного фонду України, автоматично.Виплата перерахованих пенсій буде проведена в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому листоношами АТ «Укрпошта».Органи Пенсійного фонду України щороку проводять такий перерахунок без додаткового звернення особи.Відповідний перерахунок пенсій фахівцями Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області проведено близько 66,4 тис. цивільним пенсіонерам Київщини.