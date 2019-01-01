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  • Учора, 14:07
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Другий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

У Бучі зареєстровано другий випадок зараження COVID-19, про повідомив міський голова Анатолій Федорук на сторінці в Фейсбук:




Сьогодні отримали офіційно підтверджену інформацію з обласної вірусологічної лабораторії про позитивний результат аналізу ПЛР на коронавірус.
Пацієнтка зареєстрована у Бучі , проте обстежувалася медиками у клініці «Добробут».
Наразі з’ясовується фактичне місце проживання хворого та коло контактних осіб.
Інформую про стан перебігу хвороби у першого хворого з Бучі: чоловік продовжує лікування у Білій Церкві, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Станом на 1 квітня в місті Ірпінь загалом отримали 44 підозри, з яких: 2 лабораторно підтверджено в Ірпені (також по одному випадку у Ворзелі та Гостомелі, загалом на території Ірпінської міської ради 4 лабораторно підтверджених підозр і 1 підтверджена підозра в сусідній Бучі), 19 встановлено негативний результат ПЛР-аналізу, 21 знаходяться ще на дослідженні, чекаємо результатів.


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#coronavirus Федорук Анатолій Петрович
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