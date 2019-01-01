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Між Бучею та Ірпенем побудуть ще торговий центр. Громадські слухання (без дати)

Відділ містобудування та архітектури міста Буча інформує про початок проведення громадських обговорень:


Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів щодо внесення змін до містобудівної документації, а саме: «Детальний план території, орієнтовною площею 2,75 га, для розміщення торгівельних закладів в межах вулиць Вокзальна, пойми річка Бучанка та існуючої індивідуальної житлової забудови в м. Буча Київської області», згідно рішення Бучанської міської ради № 4526-73-VII від 30.01.2020 р.
Площа детального плану території – орієнтовно 2,75 га.
Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник»
- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект»
- ГАП - В.І. Косарєв
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами – на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 02.04.2020 р. по 04.05.2020 р.
Пропозиції можна реєструвати:
на електронну пошту за посиланням [email protected]
на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12, 08292
Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
Одночасно повідомляємо, що у зв’язку з карантином, про дату та час проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.


Оголошення опубліковано в газеті "Бучанські новини" № 13 від 2 квітня 2020 року
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громадські слухання
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