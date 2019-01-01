Між Бучею та Ірпенем побудуть ще торговий центр. Громадські слухання (без дати)

Відділ містобудування та архітектури міста Буча інформує про початок проведення громадських обговорень:

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів щодо внесення змін до містобудівної документації, а саме:Площа детального плану території – орієнтовноМатеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник»- Розробник ДПТ – ПП «Ладопроект»- ГАП - В.І. КосарєвНа виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:- строк подання зауважень та пропозиційВідповідальна особа з розгляду пропозицій :директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.Одночасно повідомляємо, що у зв’язку з карантином, про дату та час проведення громадських слухань з питань розгляду матеріалів містобудівної документації буде повідомлено додатково.