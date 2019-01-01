Масштабні пожежі травяного настилу в Ірпені

1 квітня 20:30 на пункт зв’язку 36 Держаної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення загорання сухої трави в м. Ірпінь, в р-ні вул. Г. Сковороди на великій площі.

Рятувальники вкотре закликають не палити суху рослинність, адже трав’яні пожежі є одним з головних джерел викидів в атмосферу вуглекислого газу, а при сильній трав’яній пожежі гинуть практично усі живі істоти, що живуть у траві та на поверхні ґрунту.

Якщо ви помітили загорання – негайно телефонуйте до служби порятунку за телефоном 101!

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 3 га, проте внаслідок погодних умов, а саме сильного вітру продовжує швидко збільшуватись. Спільними зусиллями рятувальників, загорання вдалось локалізувати на площі близько 6 га о 22:20, а о 22:30 загорання було повністю ліквідовано. Загалом на місці працювало 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.Того ж дня рятувальники залучались на гісіння трав’яного настилу:- о 12:22 в м. Буча, по вул. Ястремська, де полум’я було охоплено близько площі 500 м2 сухостою. На ліквідацію пожежі було залучено 1 підрозділ 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча в складі 4-х чоловік. Загорання вдалось ліквідувати о 13:21.- о 13:54 в м. Буча, по вул. Вишнева, де полум’я було охоплено близько площі 300 м2 сухостою. На ліквідацію пожежі було залучено 1 підрозділ 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча в складі 4-х чоловік. Загорання вдалось ліквідувати о 14:33.- о 20:01 в сел. Ворзель, по вул. Курортна, де полум’я було охоплено близько площі 0,2 га сухостою. На ліквідацію пожежі було залучено 1 підрозділ 52 Державної пожежно-рятувального посту сел. Ворзель в складі 3-х чоловік. Загорання вдалось ліквідувати о 20:37.- о 20:24 в м. Буча, по вул. Гмирі, де полум’я було охоплено близько площі 200 м2 сухостою. На ліквідацію пожежі було залучено 1 підрозділ 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча в складі 3-х чоловік. Загорання вдалось ліквідувати о 20:53.