Комісія області перевірила будівництво нової гімназії

Бучанський міський голова Анатолій Федорук: "Добудова і введення в дію соціальних об`єктів у громаді - у пріоритеті роботи"

«Зараз Україна і область має існувати у непростих умовах вірусної небезпеки. Це основний виклик для всіх нас. І вже вживаються всі необхідні міри для його подолання. В той же час маємо пам‘ятати, що епідемія, а з нею і карантин, – явище тимчасове. Тому роботи, які ми розпочали раніше, маємо продовжувати, темпи будівництва вести згідно з графіком, щоб діти найближчим часом мали змогу отримувати сучасні знання у гідних умовах», – звернувся до присутніх Василь Володін.

Він оглянув перебіг робіт, що відбуваються в рамках реалізації національного проєкту «Велике будівництво». Поспілкувався з міським головою та будівельниками.Бучанський міський голова Анатолій Федорук розповів про хід будівництва й інших освітніх і медичних закладів на території громади.Очільник Київщини також зазначив, що роботи виконуються згідно з графіком. «Питання ми тримаємо на контролі.Будівництво ведеться за планом. Лише закликаю всіх присутніх берегти себе, користуватися засобами особистого захисту, виконувати рекомендації МОЗу щодо правил гігієни», – сказав В. Володін.Наразі будівельні роботи на стадії завершення і школа вже готова до встановлення меблів.