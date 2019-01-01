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Комісія області перевірила будівництво нової гімназії

Бучанський міський голова Анатолій Федорук: "Добудова і введення в дію соціальних об`єктів у громаді - у пріоритеті роботи"



1 квітня тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін відвідав будівництво гімназії у м. Буча.

Він оглянув перебіг робіт, що відбуваються в рамках реалізації національного проєкту «Велике будівництво». Поспілкувався з міським головою та будівельниками.

«Зараз Україна і область має існувати у непростих умовах вірусної небезпеки. Це основний виклик для всіх нас. І вже вживаються всі необхідні міри для його подолання. В той же час маємо пам‘ятати, що епідемія, а з нею і карантин, – явище тимчасове. Тому роботи, які ми розпочали раніше, маємо продовжувати, темпи будівництва вести згідно з графіком, щоб діти найближчим часом мали змогу отримувати сучасні знання у гідних умовах», – звернувся до присутніх Василь Володін.


Бучанський міський голова Анатолій Федорук розповів про хід будівництва й інших освітніх і медичних закладів на території громади.

Очільник Київщини також зазначив, що роботи виконуються згідно з графіком. «Питання ми тримаємо на контролі.
Будівництво ведеться за планом. Лише закликаю всіх присутніх берегти себе, користуватися засобами особистого захисту, виконувати рекомендації МОЗу щодо правил гігієни», – сказав В. Володін.

Замовником будівництва гімназії по вул. Вишнева у Бучі виступає Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

Наразі будівельні роботи на стадії завершення і школа вже готова до встановлення меблів.
Завершити будівництво та ввести заклад в експлуатацію заплановано влітку 2020 року.




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Прес-служба Бучанської міської ради 
 фотофакт Федорук Анатолій Петрович гімназія
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