У Бучі пошматували соціальну рекламу

"Сьогодні невідомі розвісили по Бучі провокаційні біг-борди наступного" жартівливого "першоквітневим змісту:" Анатолій Петрович, щасливої ​​дороги! З повагою, Бучанський мер Аркадій Кобринець ". ... ні я, ні мій штаб не маємо ніякого відношення до розміщення даних біг-бордів. Такий крок - свідоцтво про низький рівень політичної культури у тих, хто замовив цю брудну технологію", - написав у соціальній мережі Facebook Кобринець.

Минулої ночі в Бучі невідомі зловмисники розмістили плакат із зображенням місцевого громадського діяча Аркадія Кобрінца з провокаційними написами на адресу чинного мера Бучі Анатолія Федорука. Крім того, в той же період були зірвані ряд плакатів соціальної реклами громадської організації "Я - бучанец".За його словами, юристи зараз вивчають можливість подачі обгрунтованої заяви про вчинення кримінального злочину людьми, які розмістили даний борд. У коментарях від імені сторінки ініціативи "Я - бучанец" було розміщено повідомлення з припущеннями про можливе автора акту вандалізму: "Ми не знаємо, кому заважали лікарі Бучі (зображені на плакатах) і наша соціальна реклама, яку організували волонтери. Тому ми будемо вдячні за інформацію. Щоб це зробити, треба бути рекламістом ".