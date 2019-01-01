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Не пізніше 1 травня - ОСББ, або ...

Не пізніше 1 травня співвласники багатоквартирних будинків (далі – співвласники) незалежно від обраної ними форми управління будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин (далі – модель) із виконавцями комунальних послуг (за винятком послуг із постачання електроенергії та природного газу) щодо кожного виду послуги згідно з ч. 1 ст. 14 Закону від 09.11.17 р. № 2189-VIII, а виконавці – укласти із співвласниками договори про надання відповідних послуг згідно з обраною співвласниками моделлю.


У разі необрання співвласниками самостійно однієї з моделей та/або в разі, якщо вони не дійдуть згоди з виконавцем відповідної комунальної послуги про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, між таким виконавцем та кожним співвласником після 1 травня буде укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням особливостей, визначених ч. 7 ст. 14 цього Закону.
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