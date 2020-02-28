Новий місяць - нові закони: Зміни з квітня 2020 в Україні

Карантин

24 квітня в Україні повинен припинитися режим карантину. Як відомо, Кабінет міністрів продовжив карантин з 3 до 24 квітня. Згідно з документом, до зазначеного часу карантин поширюється на установи громадського харчування, ТРЦ та інші заклади розважальної діяльності.

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медреформи, зокрема запрацює Програма медичних гарантій, в рамках якої стануть безкоштовними пологи.

Із 1 квітня реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється для всіх видів медичної допомоги (Закон від 19.10.17 р. № 2168-VIII). Із 1 квітня усі надавачі медичних послуг, які уклали з Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на надання медичних послуг, зобов’язані вносити до електронної системи охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ) записи про направлення паціентів за умови наявності відповідної технічної можливості.

Із 1 квітня усі надавачі медичних послуг, які уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, та залучені до виконання такого договору особи зобов’язані вносити медичні записи про надання медичних послуг в амбулаторних умовах, про госпіталізацію, виписку зі стаціонару, записи про направлення та рецепти на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів відповідно до Порядку, затвердженого наказом МОЗ від 28.02.20 р. № 587. Установлено, що необхідною умовою такого внесення є наявність технічної можливості в ЕСОЗ.

Уряд вводить електронний лікарняний з 1 квітня.

Українці зможуть оформити лікарняний онлайн – більше не потрібно йти до поліклініки і виписувати їх на паперових бланках.



Систему створили на базі вже наявного програмного забезпечення Пенсійного фонду.

Лікар зможе затвердити документ електронним підписом, що означає його персональну відповідальність за видачу документа.

Система буде автоматично відправляти інформацію про лікарняному роботодавцю працівника в Фонд соціального страхування.

Київ переходить на єдиний електронний квиток для оплати проїзду з 1 квітня. Обіг паперових разових талонів і жетонів буде припинено.

З 1 квітня збільшується пенсійний вік для жінок. У 2020 році він становитиме 59 років і 6 місяців.

Така можливість виникає з дати оприлюднення на вебсайті ЕСОЗ інформації про підключені до центральної бази даних електронні медичні інформаційні системи та відповідне розширення їх функціональних можливостей (наказ МОЗ від 28.02.20 р. № 586).