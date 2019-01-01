Що можна і що заборонено за новим законом про ринок землі

Прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення"
Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
Законом з 1 липня 2021 року вводиться ринок землі в Україні.
Законом статті 130 і 131 Земельного кодексу України викладено у новій редакції.
Згідно з новою редакцією статті 130 набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади;
в) територіальні громади;
г) держава.
Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.
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