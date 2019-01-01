» » » Що можна і що заборонено за новим законом про ринок землі
  • Сьогодні, 15:31
  • 67
  • 0
+aA | -Aa 

Що можна і що заборонено за новим законом про ринок землі

Прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення"


Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".


Законом з 1 липня 2021 року вводиться ринок землі в Україні.


Законом статті 130 і 131 Земельного кодексу України викладено у новій редакції.

Згідно з новою редакцією статті 130 набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть:

а) громадяни України;
б) юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади;
в) територіальні громади;
г) держава.

Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави. Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності.

ПОВНА ВЕРСІЯ ЗАКОНУ НА САЙТІ: www.rada.gov.ua >>
0 0

законодавство юрконсультація
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Круглий стіл: обговорення законопроєкта про землю

Круглий стіл: обговорення законопроєкта про землю

Бучанські новини
Тонкощі нарахування земельного податку

Тонкощі нарахування земельного податку

законодавтство
Оцінка для договорів дарування земельних ділянок

Оцінка для договорів дарування земельних ділянок

законодавтство
Парламент спростив процедуру відведення земельних ділянок

Парламент спростив процедуру відведення земельних ділянок

законодавтство
Рада передала земельні ділянки ОСББ

Рада передала земельні ділянки ОСББ

статті
Зміни в законодавстві: "Про оренду землі"

Зміни в законодавстві: "Про оренду землі"

статті
Плата за землю у 2008 році

Плата за землю у 2008 році

Повідомлення!
Про орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності

Про орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності

Публікації
Правомірності застосування індексу інфляції на землю

Правомірності застосування індексу інфляції на землю

головна
Щодо плати за землю фізичною особою

Щодо плати за землю фізичною особою

статті
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.