Що можна і що заборонено за новим законом про ринок землі

Прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення"

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Законом з 1 липня 2021 року вводиться ринок землі в Україні.