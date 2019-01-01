В регіоні не вщухають пожежі трав’яних настилів

Впродовж 28-29-го березня рятувальниками Ірпінського регіону було ліквідовано близько 20-ти випадків загорання сухої трави.

Найбільш масштабне загорання виникло 28 березня о 12:17 в сел. Гостомель, по вул. Вишнева, де полум’ям було охоплено близько 1 га сухостою. На ліквідацію пожежі було залучено рятувальників 53-го Державного пожежно-рятувального посту сел, Гостомель. Загалом на місці працювало 3 чоловіка особового складу. Ліквідували загорання о 13:15.

О 19:26 надійшло повідомлення про загорання сухого трав’яного настилу в м. Буча, по вул. Яблунська. На ліквідацію пожежі було направлено 1 підрозділ 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь в складі 3-х чоловік. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 1,5 га га та продовжує збільшуватись. Завдяки оперативним діям рятувальників загорання вдалося локалізувати о 20:08 та о 20:10 ліквідувати повністю.

Також 29 березня о 15:20 в м. Буча, по вул. Склозаводська (біля місцевого водоймища) виникло загорання трави на площі 4,5 Га. На ліквідацію пожежі було направлено 1 підрозділ 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча в складі 3-х чоловік. Загорання вдалось ліквідувати о 18:23.

Також загорання трави виникали:

в м. Буча, в р-ні автомобільного мосту; по вул. Гребінки; по вул. Тарасівська, по вул. Склозаводська; по вул. Києво-Мироцька; по вул. Бориса Гмирі;

В м. Ірпінь, по вул. 4-та Лінія; 11-та Лінія, с. Романівка, по вул. Набережна;

сел. Гостомель, по вул Свято-Покровська; по вул. Вишнева.

На ліквідацію даних пожеж оперативно залучалися пожежно-рятувальні підрозділи м. Ірпінь, м. Буча, пожежно-рятувальні постів сел. Ворзель та сел. Гостомель.