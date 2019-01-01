Статистика COVID-19 - Буча: Перший випадок

Підтверджено перший випадок захворювання в Бучі.

Щойно отримано перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції у Бучі.Визначені контактні особи, які знаходяться на самоізоляції під медико-санітарним наглядом (дружина та двоє дітей).Організовано проведення дезінфекційних робіт за місцем його проживання.Закликаю усіх жителів свідомо дотримуватися умов карантину та не панікувати.Тільки разом ми можемо не допустити масового поширення коронавірусної хвороби!