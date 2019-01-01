ТК Варшаський частково відновлює роботу

Відновлено торгівлю товарами першої необхідності на території ТК «Варшавський». Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій БМР.
Відтак ТОВ ТК «Варшавський» здійснювати торгівлю продуктами харчування, засобами гігієни, ветеринарними препаратами, кормами згідно затвердженого переліку, за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
✅ Затверджено перелік магазинів, які здійснюють торгівлю на території ТК «Варшавський» на період карантину:
ФОП Гребінь Леся Сергіївна – Продукти 1.
ФОП Кавун Тетяна Олексіївна – Продукти 2.
ФОП Фомиченко Оксана Олександрівна – Продукти 3.
ФОП Ранда Леся Петрівна – «Марафет» (побутова хімія та засоби гігієни).
ПП «Преміум-1» - «О маркет»(Оболонь).
ТОВ «ТЕДІС Україна» - магазин оптової торгівлі тютюновими виробами.
ФОП Грищенко Олександр Володимирович – «АТ маркет».
ФОП Шкляр Володимир Ігорович – «Джонні Тічер» (продукти харчування).
ФОП Бородіна Тетяна Анатоліївна – «Зоотовари».
ФОП Чепорнюк Людмила Миколаївна - «Рибний світ» (продукти харчування).