ТК Варшаський частково відновлює роботу

Відновлено торгівлю товарами першої необхідності на території ТК «Варшавський». Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій БМР.

✅ Затверджено перелік магазинів, які здійснюють торгівлю на території ТК «Варшавський» на період карантину:ФОП Гребінь Леся Сергіївна – Продукти 1.ФОП Кавун Тетяна Олексіївна – Продукти 2.ФОП Фомиченко Оксана Олександрівна – Продукти 3.ФОП Ранда Леся Петрівна – «Марафет» (побутова хімія та засоби гігієни).ПП «Преміум-1» - «О маркет»(Оболонь).ТОВ «ТЕДІС Україна» - магазин оптової торгівлі тютюновими виробами.ФОП Грищенко Олександр Володимирович – «АТ маркет».ФОП Шкляр Володимир Ігорович – «Джонні Тічер» (продукти харчування).ФОП Бородіна Тетяна Анатоліївна – «Зоотовари».ФОП Чепорнюк Людмила Миколаївна - «Рибний світ» (продукти харчування).