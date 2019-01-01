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Гарячі лінії куди звертатися жителям Київщини

На Київщині працюють «гарячі лінії» з інформування громадян про коронавірус.



Жителі області можуть телефонувати за вказаними номерами до відповідних служб та ставити питання щодо карантину та інфекції COVID-19.

Ці номери можуть бути корисними для Вас:

– 0-800-50-52-01 – «гаряча лінія» Міністерства охорони здоров’я;
– (044) 425-43-54 – Центр Громадського здоров’я МОЗ;
– 15-45 – Урядова «Гаряча лінія»;
– 0456 31 00 46 –отримання інформації про коронавірус чи допомогу при підозрі на COVID-19.

Консультації з питань соціального захисту
населення у Київській області (з 9.00 до 18.00)

Консультації з питань соціального захисту населення у Київській області (з 9.00 до 18.00)
– 096 295 67 87 – інформація з питань соціального обслуговування;
– 050 975 44 96 – інформація з питань соціальних виплат (допомоги, пільги, субсидії).
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Київська обласна державна адміністрація 
 #coronavirus Буча Ірпінь
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