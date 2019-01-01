ДПА у 4 та 9 класах скасовано. ЗНО обовязково проведуть

Навчальний рік для школярів завершиться до 1 липня, окрім випускників 11 класів, – МОН

Державну підсумкову атестацію в 4 та 9 класах у 2020 році не проводитимуть через карантинні заходи.

ЗНО обов’язково проведуть - у червні або пізніше

Про це на брифінгу 26 березня заявила в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.



“Навчальний рік для випускників 11 класу закінчиться тоді, коли наші випускники отримають документ про освіту. Варіант закінчення навчального року учнями 11 класу — якщо ми повертаємося в травні за шкільні парти, це означає, що в травні буде відбуватися пробне ЗНО, а основна сесія ЗНО розпочнеться орієнтовно після 20 чисел червня. Якщо ми не повернемося за шкільні парти в травні а повернемося в червні, то ми теж зможемо організувати пробне незалежне оцінювання в межах червня до старту основної сесії”, - сказала Мандзій.

Про це на брифінгу 26 березня сказала в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій."Повідомляю, про те, що державну підсумкову атестацію для учнів 4 та 9 класу буде скасовано", - сказала Мандзій.Також вона нагадала, що всі працівники закладів освіти на період карантину мають отримувати гарантовану середню заробітну плату. Про що Міністерство освіти та науки довело до відома керівникам обласних департаментів освіти та науки.Зокрема, на сайті МОН оприлюднені відповідні документи стосовно організації навчального процесу та оплати праці педагогів.