Бучанський переїзд закрито до 27 березня (20:00)

Обмеження руху автотранспорту на залізничному переїзді (31 км станції "Буча")

До 27 березня з 8.00 до 20.00 тимчасово закрито рух автотранспорту на 31-км ПК4 залізничної колії станції "Буча" в місті Буча.

Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт.