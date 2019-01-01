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Бучанський переїзд закрито до 27 березня (20:00)

Обмеження руху автотранспорту на залізничному переїзді (31 км станції "Буча")



До 27 березня з 8.00 до 20.00 тимчасово закрито рух автотранспорту на 31-км ПК4 залізничної колії станції "Буча" в місті Буча.
Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт.


На час ремонту залізничного переїзду пропуск автотранспорту здійснюватиметься через:

✅залізничний переїзд у м.Буча;
✅вулицями міста Буча: Яблунівська, Заводська, Горького, Депутатська та Нове Шосе.



Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження.
Дотримуйтесь правил дорожнього руху‼️
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прес-служба, УПП в Київській області 
 переїзд
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