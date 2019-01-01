Бучанський переїзд закрито до 27 березня (20:00)

Обмеження руху автотранспорту на залізничному переїзді (31 км станції "Буча")
До 27 березня з 8.00 до 20.00 тимчасово закрито рух автотранспорту на 31-км ПК4 залізничної колії станції "Буча" в місті Буча.
Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт.
Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт.
На час ремонту залізничного переїзду пропуск автотранспорту здійснюватиметься через:
✅залізничний переїзд у м.Буча;
✅вулицями міста Буча: Яблунівська, Заводська, Горького, Депутатська та Нове Шосе.
Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження.
Дотримуйтесь правил дорожнього руху‼️