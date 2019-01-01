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Коронавірус в Ірпені. Про випадок за 24 березня (відеосюжет)

Не на жарт перелякали. В Ірпені – з’явився перший випадок підозри на коронавірус.

24 березня вагітну жінку, яка перебувала у пологовому відділені у Ворзелі – шпиталізували до Білої Церкви.


Один з результатів тесту на коронавірус позитивний, втім, остаточний діагноз ще не встановлений. Тим часом, мешканців ірпінського житлового комплексу “Лемонграс”, в якому проживала жінка – просять самоізолюватись на два тижні. Детальніше – дивіться в сюжеті ІА ПОГЛЯД

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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 Ірпінь #coronavirus
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