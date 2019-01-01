Коронавірус в Ірпені. Про випадок за 24 березня (відеосюжет)

24 березня вагітну жінку, яка перебувала у пологовому відділені у Ворзелі – шпиталізували до Білої Церкви.

Один з результатів тесту на коронавірус позитивний, втім, остаточний діагноз ще не встановлений. Тим часом, мешканців ірпінського житлового комплексу “Лемонграс”, в якому проживала жінка – просять самоізолюватись на два тижні. Детальніше – дивіться в сюжеті ІА ПОГЛЯД