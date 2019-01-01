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Полція: Жодні служби не здійснюють дезінфекцію житлових приміщень

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ

Шановні громадяни шахраї віднайшли нові способи як заробляти під час карантину!



У той час коли більшість людей залишаються вдома, наші з Вами батьки, рідні та близькі ризикують втратити власні кошти та цінності під впливом шахраїв.
Невідомі особи переодягаючиcь у формений одяг лікарів та комунальних служб приходять до квартир та будинків під приводом зробити дезінфекцію в самих приміщеннях де проживають люди.


ЖОДНІ СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРІЇ ІРПІНСЬКОГО РЕГІОНУ НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕЗІНФЕКЦІЮ В КВАРТИРАХ ТА БУДИНКАХ, окрім загально доступних місць.


Також аферисти дуже часто представляються ВОЛОНТЕРАМИ, які любо хочуть допомоги, особливо літнім людям аби купити їм їжі та медичних препаратів. І наші батьки вірять, залишаючи пакети з грішми та списком необхідних речей. Однак шахраї йдуть з коштами та більше не повертаються.

Друзі, поговоріть зі своїми дітьми, батьками, родичами похилого віку, щоб ні в якому разі не відчиняли дверей своїх будинків невідомим особам!
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Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області 
 #coronavirus
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