Полція: Жодні служби не здійснюють дезінфекцію житлових приміщень

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ
У той час коли більшість людей залишаються вдома, наші з Вами батьки, рідні та близькі ризикують втратити власні кошти та цінності під впливом шахраїв.
Невідомі особи переодягаючиcь у формений одяг лікарів та комунальних служб приходять до квартир та будинків під приводом зробити дезінфекцію в самих приміщеннях де проживають люди.
Також аферисти дуже часто представляються ВОЛОНТЕРАМИ, які любо хочуть допомоги, особливо літнім людям аби купити їм їжі та медичних препаратів. І наші батьки вірять, залишаючи пакети з грішми та списком необхідних речей. Однак шахраї йдуть з коштами та більше не повертаються.
Друзі, поговоріть зі своїми дітьми, батьками, родичами похилого віку, щоб ні в якому разі не відчиняли дверей своїх будинків невідомим особам!
Шановні громадяни шахраї віднайшли нові способи як заробляти під час карантину!
У той час коли більшість людей залишаються вдома, наші з Вами батьки, рідні та близькі ризикують втратити власні кошти та цінності під впливом шахраїв.
Невідомі особи переодягаючиcь у формений одяг лікарів та комунальних служб приходять до квартир та будинків під приводом зробити дезінфекцію в самих приміщеннях де проживають люди.
ЖОДНІ СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРІЇ ІРПІНСЬКОГО РЕГІОНУ НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕЗІНФЕКЦІЮ В КВАРТИРАХ ТА БУДИНКАХ, окрім загально доступних місць.
Також аферисти дуже часто представляються ВОЛОНТЕРАМИ, які любо хочуть допомоги, особливо літнім людям аби купити їм їжі та медичних препаратів. І наші батьки вірять, залишаючи пакети з грішми та списком необхідних речей. Однак шахраї йдуть з коштами та більше не повертаються.
Друзі, поговоріть зі своїми дітьми, батьками, родичами похилого віку, щоб ні в якому разі не відчиняли дверей своїх будинків невідомим особам!