Полція: Жодні служби не здійснюють дезінфекцію житлових приміщень

Шановні громадяни шахраї віднайшли нові способи як заробляти під час карантину!

ЖОДНІ СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРІЇ ІРПІНСЬКОГО РЕГІОНУ НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕЗІНФЕКЦІЮ В КВАРТИРАХ ТА БУДИНКАХ, окрім загально доступних місць.

, які любо хочуть допомоги, особливо літнім людям аби купити їм їжі та медичних препаратів. І наші батьки вірять, залишаючи пакети з грішми та списком необхідних речей. Однак шахраї йдуть з коштами та більше не повертаються.