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У Бучі проводяться дезінфікаційні заходи

Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади звітує про санітарну обробку місць масового скупчення людей.


З метою посилення заходів безпеки почалася санітарна обробка місць масового скупчення людей: зупинки, площі, місця загального користування.
Шановні мешканці, будьте відповідальними за своє та своєї родини здоров’я ! Не допускайте дітей на дитячі майданчики!




Міська влада вживає всі необхідні запобіжні заходи для зменшення ступеня ризику розповсюдження вірусної інфекції СOVID-19.
Здійснюються професійні дезінфікаційні заходи місць загального користування житлових будинків сертифікованою установою ТОВ «Укрбіоекологія».
Використовуються препарати «Біодез» та «Легіон».
Виходьте на вулицю лише за нагальною потребою!

В с. Гаврилівка проводиться дезінфекція всіх багатоквартирних житлових будинків (вхідна група, перший поверх, поштові скриньки).

Варто відмітити і подякувати за своєчасне реагування та вжиття заходів по дотриманню заходів безпеки керівників ОСББ, ЖБК та управляючих компаній.
Тільки згуртована командна робота досягне максимальної ефективності!

Не виходьте без потреби на вулицю!
Бережіть себе!






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Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади 
 медицина #coronavirus відеосюжет
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