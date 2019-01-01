» » » Мінюст: Про порядок видачі листків непрацездатності
  • Сьогодні, 16:29
  • 57
  • 0
+aA | -Aa 

Мінюст: Про порядок видачі листків непрацездатності

Отримати лікарняний може людина, яка тимчасово відсторонена від роботи під час карантину, якщо її робота пов'язана з обслуговуванням населення у разі, якщо ця особа контактувала з інфекційно-хворою людиною і є бактеріоносієм, та якщо вона не може бути переведена на іншу роботу. Такий листок непрацездатності видається лікарем-інфекціоністом або лікарем-терапевтом.


Під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності. Зокрема:



✅ Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, фінансова допомога за рахунок Фонду соціального страхування надається З ПЕРШОГО ДНЯ І ЗА ВЕСЬ ЧАС ВІДСУТНОСТІ НА РОБОТІ З ЦІЄЇ ПРИЧИНИ.

✅ Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), виплачується Фондом соціального страхування України застрахованим особам, починаючи З ШОСТОГО ДНЯ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД ДО ПОВНОГО ОДУЖАННЯ.

✅ У разі захворювання дитини віком до 14 років листок непрацездатності отримує один із працюючих батьків. У такому разі Фонд оплачує лікарняний лист, починаючи З ПЕРШОГО ДНЯ ХВОРОБИ, але не більше 14 календарних днів. Утім, якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, часового обмеження немає.

Про оформлення лікарняних та виплату по них у період карантину, пов'язаного з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, читайте за посиланням: www.obozrevatel.com
0 0

медицина #coronavirus законодавство юрконсультація
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Набув чинності порядок оплати перших 5-ти днів лікарняного

Набув чинності порядок оплати перших 5-ти днів лікарняного

законодавтство
Юридична консультація

Юридична консультація

законодавтство
Пенсійний фонд інформує: Зміни розміру нарахувань

Пенсійний фонд інформує: Зміни розміру нарахувань

УПФУ в місті Буча інформує
Штрафи за порушення умов карантину. Інфографіка

Штрафи за порушення умов карантину. Інфографіка

Буча та регіон
Перелік документів для оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами..

Перелік документів для оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами..

законодавтство
Ірпінь: новий порядок видачі путівок на санаторно-курортне лікування

Ірпінь: новий порядок видачі путівок на санаторно-курортне лікування

Буча та регіон
Розмір соцвиплат педагога залежить від табеля робочого часу

Розмір соцвиплат педагога залежить від табеля робочого часу

законодавтство
Які пільги надаються дитині-інваліду внаслідок Чорнобильської катастрофи

Які пільги надаються дитині-інваліду внаслідок Чорнобильської катастрофи

Бучанські новини
Юридична консультація

Юридична консультація

законодавтство
Юридична консультація

Юридична консультація

законодавтство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.