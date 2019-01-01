Мінюст: Про порядок видачі листків непрацездатності

Отримати лікарняний може людина, яка тимчасово відсторонена від роботи під час карантину, якщо її робота пов'язана з обслуговуванням населення у разі, якщо ця особа контактувала з інфекційно-хворою людиною і є бактеріоносієм, та якщо вона не може бути переведена на іншу роботу. Такий листок непрацездатності видається лікарем-інфекціоністом або лікарем-терапевтом.

Під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності. Зокрема: