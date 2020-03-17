У 2020 році декларування громадянами доходів триватиме до 1 липня

Цьогоріч кампанія декларування громадянами доходів, отриманих попереднього року, триватиме до 1 липня

Про які види статків мають звітувати громадяни та своєчасно сплатити податки:

- Від продажу або надання в оренду рухомого та нерухомого майна;

- Від провадження господарської діяльності або незалежної професійної діяльності (крім фізосіб-підприємців платників єдиного податку);

- Від продажу власної сільськогосподарської продукції;

- Не від податкових агентів, а також інші доходи, не оподатковані протягом року;

- Основна сума боргу за кредитом платника податку, прощеного кредитором за його самостійним рішенням;

- У вигляді спадщини та подарунків;

- Від продажу цінних паперів та корпоративних прав;

- Отримані від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи відповідно до умов цивільно-правового договору;

- Іноземні доходи.

Отримати довідку про відсутність заборгованості можна в Електронному кабінеті

Для отримання Довідки платник повинен подати заяву за формою, згідно з додатком 2 до Порядку №733, яка подається (за його вибором) в один з таких способів:

- у паперовій формі – до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;

- в електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну частину Електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/login, з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Звертаємо увагу, що вхід до приватної частини (особистого кабінету)

З набранням чинності Закону України від 17.03.2020 №533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)», термін подачі декларації про майновий стан і доходи подовжено. Цьогоріч кампанія декларування громадянами доходів, отриманих попереднього року, триватиме до 1 липня. Сплатити податкові зобов’язання, зазначені у деклараціях, мешканці Київщини мають до 1 жовтня 2020 року.ГУ ДПС у Київській області інформує, що довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Довідка) надається відповідно до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 (далі – Порядок № 733). Довідка формується за відсутності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.Електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.У меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету платник може створити та надіслати Заяву за формою J1300305 (для юридичних осіб) або F1300305 (для фізичних осіб).У Заяві обов’язково вказується посилання на відповідний нормативно-правовий акт, який передбачає необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником (п. 3 Порядку № 733).Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у Заяві. Довідка або відмова у її наданні готуються уповноваженим органом протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.Довідку у паперовій формі платник (його законний чи уповноважений представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано Заяву.Довідку або відмову у наданні Довідки в електронній формі платник отримує у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету. Довідка надається платнику безоплатно. Строк її дії становить 10 календарних днів з дати формування, який зазначається у Довідці.Переглянути видану електронну Довідку можна у відкритій частині Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua/registers/debit), ввівши податковий номер платника (код за ЄДРПОУ/РНОКПП) та реквізити електронної Довідки (дату і номер).