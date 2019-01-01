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Буча співфінансує ремонт інфекційного відділення

Тривають роботи з ремонту даху інфекційного відділення: стару покрівлю розібрано, розпочинається монтаж нової.



24 березня на позачерговій сесії Бучанської міської ради було одностайно підтримано проект рішення про передачу субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту місту Ірпеню на капітальний ремонт об'єкту комунальної власності спільного користування у сумі 1 мільйон 100 тисяч ( на ремонт даху).

Роботи виконує київське ТОВ «Тіваг». Погода сприяє ремонтникам, тому що у планах завершити ці роботи вже нинішнього тижня.
Ремонт інфекційного відділення наразі відбувається завдяки співфінансуванню Бучі та Ірпеня.

Стало відомо, що влада Ворзеля та Гостомеля також планує розглянути питання виділення коштів на ремонт цього медичного закладу.

До реалізації важливої ініціативи влади долучився місцевий бізнес- добрі справи об'єднують!

За попередніми даними, відділення має відкритися у квітні.

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Прес-служба Бучанської міської ради 
 фотофакт медицина #coronavirus
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