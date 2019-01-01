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Питання з позачергової сесії Бучанської міської ради

На позачерговій сесії Бучанської міської ради , яку провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук ,депутати одностайно проголосували за виділення коштів на боротьбу з коронавірусом в межах територіальної громади.



Зокрема, йдеться про придбання апаратів штучного дихання, засобів захисту для медиків та дезінфікуючих засобів, проведення ремонту інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні в м.Буча в рамках спільного фінансування між двома містами.

✅ 1 мільйон 100 тисяч виділено з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту покрівлі інфекційного відділення ;

✅1 мільйон 250 тисяч гривень виділено з місцевого бюджету на придбання апаратів штучної вентиляції легенів;

✅500 тисяч виділено на проведення надзвичайних заходів в межах Бучанської ОТГ;

✅ 386 тисяч на придбання індивідуальних засобів захисту, дезінфікуючих засобів тощо.

Бережіть себе та своїх близьких!

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Прес-служба Бучанської міської ради 
 #coronavirus виконком Буча Федорук Анатолій Петрович
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Коментарів: 2
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Sandr

OFFline

  • Sandr (29)
  • Місцевий
  • Сьогодні, 19:40

Неплохо было бы навести порядок в бучанских супермаркетах. Люди в количестве, явно превышающем нормы, многие без масок. Стоят в кассы впритык один к одному. Сейчас - это основное место, где можно подхватить вирус!

Есть ведь и хорошие примеры, как в маленькие магазины, в отделения Новой почты людей запускают по одному, а остальные стоят на расстоянии пару метров друг от друга.


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mi4mon

OFFline

  • mi4mon (13)
  • Місцевий
  • Сьогодні, 20:36

Про покрівлю інфекційного відділення згадали тільки при епідемії, а рвніше що, все було добре, то вірус ЇЇ прогриз? smile


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