Питання з позачергової сесії Бучанської міської ради

На позачерговій сесії Бучанської міської ради , яку провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук ,депутати одностайно проголосували за виділення коштів на боротьбу з коронавірусом в межах територіальної громади.
Зокрема, йдеться про придбання апаратів штучного дихання, засобів захисту для медиків та дезінфікуючих засобів, проведення ремонту інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні в м.Буча в рамках спільного фінансування між двома містами.
✅ 1 мільйон 100 тисяч виділено з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту покрівлі інфекційного відділення ;
✅1 мільйон 250 тисяч гривень виділено з місцевого бюджету на придбання апаратів штучної вентиляції легенів;
✅500 тисяч виділено на проведення надзвичайних заходів в межах Бучанської ОТГ;
✅ 386 тисяч на придбання індивідуальних засобів захисту, дезінфікуючих засобів тощо.
Бережіть себе та своїх близьких!