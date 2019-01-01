Питання з позачергової сесії Бучанської міської ради

На позачерговій сесії Бучанської міської ради , яку провів Бучанський міський голова Анатолій Федорук ,депутати одностайно проголосували за виділення коштів на боротьбу з коронавірусом в межах територіальної громади.

✅ 1 мільйон 100 тисяч виділено з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту покрівлі інфекційного відділення ;✅1 мільйон 250 тисяч гривень виділено з місцевого бюджету на придбання апаратів штучної вентиляції легенів;✅500 тисяч виділено на проведення надзвичайних заходів в межах Бучанської ОТГ;✅ 386 тисяч на придбання індивідуальних засобів захисту, дезінфікуючих засобів тощо.Бережіть себе та своїх близьких!