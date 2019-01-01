Міфи про коронавірус: Група ризику лише старі, треба носити маску, ібупрофен шкодить

1.Коронавірус COVID-19 є одним з різновидів грипу, і його потрібно лікувати, як грип.

2. Вірус вражає переважно людей старшого віку.

3.Паперова маска захищає від вірусу

4. Коли перехворів, то виробляється імунітет щодо захворювання

5. Куріння й алкоголь зменшують можливість захворіти на коронавірус

6. Ібупрофен погіршує симптоми хвороби

7. Вірус COVID-19 гине при температурі 27 градусів за Цельсієм. Тому перебути інфекцію краще в країнах з теплим кліматом.

8. Інкубаційний період коронавірусу може тривати до 20 днів

9. Вірус вражає переважно людей з ІІ групою крові

10. Затримавши дихання можна перевірити себе на коронавірус

Це неправда. Дійсно, деякі симптоми коронавірусу можуть нагадувати грип або звичайну респіраторну інфекцію — висока температура, біль у горлі, загальна слабкість.Ці дві хвороби мають зовсім різного збудника. Коронавіруси — це сімейство вірусів, що включає на січень 2020 року 40 видів РНК-вірусів, об’єднаних у дві підродини. Вони вражають людину і тварин. Назва пов’язана з будовою вірусу — його шиповидні відростки нагадують сонячну корону. Завдяки цим відросткам коронавіруси й потрапляють в організм, імітуючи трансмембранні рецептори клітин.Крім того, за деякими дослідженнями симптомами коронавірусу COVID-19 можуть бути розлад шлунку й діарея.Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв зауважив, що грип і коронавірус — це дві зовсім різні хвороби. “Порівнювати їх — це як порівнювати людей і котів. Вони теплокровні, ссавці, але при цьому вони зовсім різні. Так само і віруси”, – пояснює він.Це правда.– люди старше 60 років.Вчені Техаського університету стверджують, що це пов’язано з низкою змін в імунній системі організму, а також з наявністю хронічних хвороб в організмі. У літніх людей кількість лейкоцитів, які виявляють і допомагають усунути інфекції, зменшується. Клітини також стають менш активними у виявленні нових патогенів. Це робить їх вразливими до інфекційних захворювань. Особливо різко функції імунної системи знижуються після 75-80 років.Однак Юрій Жигарєв відмічає, що цей, в яких є хронічні захворювання. Саме збіг коронавірусу з онкологією став причиною смерті 33-річної Людмили Пацалюк з Чернівецької області.“Для молодої людини значно більше шансів загинути в ДТП, ніж від коронавірусної інфекції”, – підкреслює лікар.Втім американська спеціалістка Нелл Вотсон на віртуальному саміті з проблем коронавірусу попередила, що у Нідерландах половина шпиталізованих через COVID людей – молодші ніж 50 років.та інших респіраторних захворювань. Вірус також може потрапити вам на очі, а не лише в носа та рота.Як пояснює народний депутат Ольга Стефанишина, більшість людей носять маски неправильно: постійно їх торкаються, поправляють, носять занадто довго. Усім цим вони лише збільшують ризики захворіти, бо переносять руками збудники поближче до рота і носа — на маску, де вони зберігаються і вдихаються.ВООЗ рекомендує надягати маски людям з респіраторними симптомами — в такому випадку маска може хоча б мінімально стримувати розповсюдження краплин з носа і рота, з якими поширюється вірус.Юрій Жигарєв вважає, що маски не треба носити усім, оскільки їх катастрофічно не вистачає. Передусім маски потрібні медичним працівникам і у сфері обслуговування. Теж саме кажуть і іноземні фахівці.На цей час це правда. Більшість тих, хто перехворів на вірус, повторно ним не захворіють. Хоча бувають винятки.Як зазначає Юрій Жигарєв, цей вірус зовсім новий. Про нього ще надто мало відомо і постійно з’являються нові дані. “Бувають повторні випадки захворювання, але це скоріше окремі випадки. Так само буває, що люди по другому колу хворіють на вітрянку”, – наголошує лікар-інфекціоніст.Утім, навіть якщо вам вдалося вилікуватися від коронавірусу, китайські лікарі закликають після хвороби ще відпочити, щоб відновити сили.Це неправда. На думку лікарів, алкоголь насправді знижує критичне мислення й адекватне сприйняття дійсності.“Якщо ви вживаєте алкоголь, то ви схильні до більш ризикованої поведінки і більше уразливі бути інфікованим COVID-19. В умовах, що склались, пити алкоголь і йти кудись — це як сідати за кермо в стані алкогольного сп’яніння”, – пояснює спеціаліст-інфекціоніст.Щодо куріння, то поки дані неоднозначні, однак як відмічає Жигарєв, у курців будь-які респіраторні захворювання протікають набагато важче, бо дихальні шляхи уже пошкоджені та мають менше можливостей спротиву будь-якій інфекції.Поки не відомо. ВООЗ наголошує, що це питання ще потребує подальших досліджень.Першими про це написали британці у The Guardian. Вони посилалися на слова міністра охорони здоров’я Франції Олівера Верана. У своєму Twitter він стверджував, що ібупрофен може ускладнити протікання COVID-19 і краще збивати температуру парацетамолом.Юрій Жигарєв у таких випадках не радить займатись самолікуванням і приймати самостійно ібупрофен чи парацетамол. “Говорити про те, що парацетамол безпечніший, теж не можна. Доза 4-6 грамів парацетамолу потенційно є смертельно небезпечною для людини, особливо для дитини”, – пояснює інфекціоніст.Це неправда.Як зазначає Жигарєв, температура людського тіла на поверхні становить 36,6 градуса. Якби вірус гинув при 27 градусах, то в нього не було б шансів потрапити в людський організм.Теплі ванни від вірусу теж на врятують, як і обтирання спиртом.Це правда. Подекуди інкубаційний період може тривати до 27 днів.“В більшості випадків вірус проявляє себе за 4-5 днів. Інколи йому потрібно трохи більше часу – до 14 днів. Тому потенційних хворих ізолюють на 14 днів, адже за цей час вірус має проявитись. Однак усе залежить від особливостей не лише вірусу, а й людського організму. Інколи вірус може проявитись на 20 день, а інколи й пізніше”, – пояснює інфекціоніст Жигарєв.Це неправда. Поки немає верифікованих наукових досліджень, які б показували, як вірус вражає людей з різними групами крові.16 березня на сайті Medrxiv було опубліковане дослідження, автори якого доводили, що у людей з ІІ групою крові більше шансів захворіти на COVID-19. У статті говорилось, що це підтвердили зразки аналізів у 2173 пацієнтів трьох лікарень з Уханя й Шеньчженя, у яких був підтверджений коронавірус.Однак Medrxiv – це не сайт медичних досліджень, а безкоштовний онлайн-архів для поширення повних, але ще не опублікованих рукописів в медичних, клінічних та суміжних науках про здоров’я. Ці публікації — це попередні звіти про роботу, які не пройшли перевірки, на них не слід покладатися на практиці і не слід повідомляти їх у ЗМІ як доведену інформацію.Це неправда. Але якщо вам важко затримати дихання на 10 секунд, то це може свідчити про проблеми з легенями.Після того, як коронавірус почав поширюватись в різних країнах світу, у Facebook з’явилось повідомлення, що перевірити себе на коронавірус можна затримавши дихання на 10 секунд. Це дослідження приписували або тайванським ученим або вченим зі Стенфорда.Однак Стенфордський університет відразу відмежувався від цього “дослідження”, а інші науковці підкреслюють, що легеневий фіброз не є симптомом COVID-19.Юрій Жигарєв стверджує, що затримка дихання хоч і не є симптомом коронавірусу, але може свідчити про інші респіраторні захворювання.“Людина зі здоровими легенями може затримати дихання десь на хвилину, якщо ж вам важко затримати дихання на 10 секунд, то отже вам варто звернутись до медиків”, – стверджує Жигарєв.