Ірпінь, Коцюбинске, Гостомель, Ворзель: Куди звертатися, якщо є симптоми, схожі на коронавірус?

Що робити, якщо ви відчуваєте підозрілі симптоми?

Інструкція за рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, саме час укласти декларацію.

В іншому випадку — дзвоніть на гарячу лінію Національної служби здоров’я за номером 1687.

Також є гаряча лінія МОЗ, яка поки що працює в тестовому режимі: 0-800-505-201.

Є два види тестів на коронавірус: експрес-тести та ПЛР-дослідження. Для експрес-тесту знадобиться кров із пальця та 20 хв. Він визначає, чи є в організмі антитіла до вірусу. Вони з’являються лише на 5–7 день інфікування.

До того ж слід пам’ятати, що більшість випадків захворювання проходить у легкій формі.