Ірпінь, Коцюбинске, Гостомель, Ворзель: Куди звертатися, якщо є симптоми, схожі на коронавірус?

Інормує "Сімейний Лікар. Ірпінь"
КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
місто Ірпінь, вул. Садова, 38
+380459767236
Група в FB: www.facebook.com
СПИСОК ЛІКАРІВ >>
Що робити, якщо ви відчуваєте підозрілі симптоми?
Спершу проаналізуйте, чи справді ви могли його десь підхопити. Якщо ви протягом останніх кількох тижнів не бували у країнах, де є спалах хвороби, і не контактували з людьми, які звідти повернулися, — шанси мінімальні.
Якщо контакти з потенційними хворими були й у вас з’явилися симптоми, як от гарячка, головний біль, кашель, ускладнене дихання, — лишайтеся удома і телефонуйте сімейному лікарю, контакти - www.irpin-med.center/лікарі-all/
МОЗ та ВООЗ закликає саме телефонувати спершу, а не йти в лікарню одразу, адже якщо ви все-таки хворі, то так заразите менше людей.
Якщо ви почуваєтеся зовсім кепсько і небезпідставно підозрюєте, що причиною може бути коронавірус — викликайте швидку (103).
Якщо швидка відмовляється приїжджати ви можете повідомити про цю ситуацію на гарячу лінію 15-45 або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я 0-800-505-201.
Якщо ви нещодавно повернулися з країни з високим рівнем зараження коронавірусом або контактували з тими, хто повернувся, у жодному разі не приховуйте від лікарів, де саме ви були та з ким контактували.
Ваш сімейний лікар або лікарі швидкої ухвалять рішення про необхідність вашої самоізоляції або госпіталізації та нададуть подальші рекомендації. Також саме вони можуть призначити вам проведення тесту на коронавірус. Проте, щоб виключити інші можливі інфекції, медики проведуть тести на грип та інші віруси, наприклад, аденовіруси, риновіруси тощо.
Тест на коронавірус проводять лише в тому випадку, якщо ви нещодавно повернулися з-за кордону й маєте характерні симптоми, або контактувати з хворим, у якого вже підтвердили коронавірус. Інакше, алгоритми розроблені ВООЗ, яким слідує МОЗ, наразі не передбачають проведення перевірки на COVID-19.
Експрес-тести наразі є в медичних закладах нашого Ірпінського регіону. Дізнатися, де найближча до вас клініка з тестами, ви можете за телефоном гарячої лінії 0-800-505-201.
Якщо експрес-тест підтвердить коронавірус, вас обов’язково перевірятимуть ще раз за допомогою ПЛР-дослідження!!! Для цього у вас візьмуть мазок і відправлять до спеціальної лабораторії. Результат буде де-кілька днів.
Якщо діагноз підтвердиться та у вас є покази, вас обов'язково покладуть до інфекційної лікарні. Наші лікарі поінформовані про алгоритм дій.
Як відомо, вакцин та ліків від COVID-19 на сьогодні не існує. Проте багатьом людям вдалося одужати завдяки підтримувальному медичному догляду.
Тож будьте свідомими та поінформованими!
КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
місто Ірпінь, вул. Садова, 38
+380459767236
Група в FB: www.facebook.com
СПИСОК ЛІКАРІВ >>
Що робити, якщо ви відчуваєте підозрілі симптоми?
Інструкція за рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України.
Спершу проаналізуйте, чи справді ви могли його десь підхопити. Якщо ви протягом останніх кількох тижнів не бували у країнах, де є спалах хвороби, і не контактували з людьми, які звідти повернулися, — шанси мінімальні.
Якщо контакти з потенційними хворими були й у вас з’явилися симптоми, як от гарячка, головний біль, кашель, ускладнене дихання, — лишайтеся удома і телефонуйте сімейному лікарю, контакти - www.irpin-med.center/лікарі-all/
МОЗ та ВООЗ закликає саме телефонувати спершу, а не йти в лікарню одразу, адже якщо ви все-таки хворі, то так заразите менше людей.
Якщо у вас немає сімейного лікаря, саме час укласти декларацію.
В іншому випадку — дзвоніть на гарячу лінію Національної служби здоров’я за номером 1687.
Також є гаряча лінія МОЗ, яка поки що працює в тестовому режимі: 0-800-505-201.
В іншому випадку — дзвоніть на гарячу лінію Національної служби здоров’я за номером 1687.
Також є гаряча лінія МОЗ, яка поки що працює в тестовому режимі: 0-800-505-201.
Якщо ви почуваєтеся зовсім кепсько і небезпідставно підозрюєте, що причиною може бути коронавірус — викликайте швидку (103).
Якщо швидка відмовляється приїжджати ви можете повідомити про цю ситуацію на гарячу лінію 15-45 або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я 0-800-505-201.
Якщо ви нещодавно повернулися з країни з високим рівнем зараження коронавірусом або контактували з тими, хто повернувся, у жодному разі не приховуйте від лікарів, де саме ви були та з ким контактували.
Ваш сімейний лікар або лікарі швидкої ухвалять рішення про необхідність вашої самоізоляції або госпіталізації та нададуть подальші рекомендації. Також саме вони можуть призначити вам проведення тесту на коронавірус. Проте, щоб виключити інші можливі інфекції, медики проведуть тести на грип та інші віруси, наприклад, аденовіруси, риновіруси тощо.
Тест на коронавірус проводять лише в тому випадку, якщо ви нещодавно повернулися з-за кордону й маєте характерні симптоми, або контактувати з хворим, у якого вже підтвердили коронавірус. Інакше, алгоритми розроблені ВООЗ, яким слідує МОЗ, наразі не передбачають проведення перевірки на COVID-19.
Є два види тестів на коронавірус: експрес-тести та ПЛР-дослідження. Для експрес-тесту знадобиться кров із пальця та 20 хв. Він визначає, чи є в організмі антитіла до вірусу. Вони з’являються лише на 5–7 день інфікування.
Експрес-тести наразі є в медичних закладах нашого Ірпінського регіону. Дізнатися, де найближча до вас клініка з тестами, ви можете за телефоном гарячої лінії 0-800-505-201.
Якщо експрес-тест підтвердить коронавірус, вас обов’язково перевірятимуть ще раз за допомогою ПЛР-дослідження!!! Для цього у вас візьмуть мазок і відправлять до спеціальної лабораторії. Результат буде де-кілька днів.
Якщо діагноз підтвердиться та у вас є покази, вас обов'язково покладуть до інфекційної лікарні. Наші лікарі поінформовані про алгоритм дій.
Як відомо, вакцин та ліків від COVID-19 на сьогодні не існує. Проте багатьом людям вдалося одужати завдяки підтримувальному медичному догляду.
До того ж слід пам’ятати, що більшість випадків захворювання проходить у легкій формі.
Тож будьте свідомими та поінформованими!