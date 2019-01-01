21 березня, Бучанська ОТГ: Призупиняється робота усіх агропродовольчих ринків

Із 21 березня 2020 роботу призупиняється робота усіх агропродовольчих ринків, розташованих на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади

Перший заступник міського голови Тарас Шаправський проінформував присутніх про заходи, які вживаються щодо попередження поширення на території Бучанської міської ОТГ гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.Разом з тим, доповідач зазначив, що на території агропродовольчих ринків, розташованих на території Бучанської міської ОТГ, неможливо забезпечити на необхідному рівні проведення заходів щодо попередження поширення гострої вірусної хвороби, а саме: проведення обмеження допустимої кількості одночасного перебування людей, забезпечення безпечної відстані між людьми, проведення дезінфекційних робіт тощо.Вирішено вжити додаткових обмежувальних заходів на території Бучанської міської ОТГ, вчергове рекомендувати населенню Бучанської міської ОТГ (особливо людям похилого віку) здійснювати відвідування продуктових магазинів, аптек, банківських установ, поштових установ виключно у разі нагальної потреби.Бережіть себе!