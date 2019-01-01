Горить торф в Ірпені, Гостомелі, Бучі та Ворзелі

Протягом 19-го березня рятувальниками Ірпінського регіону було ліквідовано сім випадків загорання сухої рослинності.

Рятувальники закликають не палити суху рослинність, адже трав’яні пожежі є одним з головних джерел викидів в атмосферу вуглекислого газу, а при сильній трав’яній пожежі гинуть практично усі живі істоти, що живуть у траві та на поверхні ґрунту.

Якщо ви помітили загорання – негайно телефонуйте до служби порятунку за телефоном 101!

Перше загорання виникло 19 березня о 10:18 в м. Ірпінь, по вул. 6-та Лінія (заплава р. Ірпінь), де полум’ям було охоплено близько 3 га сухостою. На ліквідацію пожежі було залучено одне відділення 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь. Загалом на місці працювало 5 чоловік особового складу. Ліквідували загорання о 14:1. Того ж дня рятувальники виїжджали:о 10:56 на загорання сухого трав’яного настилу вр-н «канадське містечко». На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення 53-го Державного пожежно-рятувального підрозділу сел. Гостомель. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 1 га та продовжує збільшуватись. Завдяки оперативним діям рятувальників загорання вдалося локалізувати та о 13:33 ліквідувати повністю.О 13:11 загорання трави виникло в, по вул. Південна. На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча в складі 4 осіб. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 0,03 га. О 14:40 пожежу було ліквідовано.О 15:00 рятувальники виїхали на загорання трави на площі 1 га впо вул. Київська. На ліквідацію пожежі було залучено одне відділення 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча в складі 4 осіб. Завдяки злагодженим діям рятувальників загорання вдалось ліквідувати о 19:00.19 березня о 17:22 загорання сухостою виникло в, по вул. Західна. На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь в складі 3 осіб. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 1,5 га. За короткий проміжок часу пожежу було локалізовано, а о 19:00 ліквідовано повністю.Цього ж дня о 19:03 рятувальники виїхали на загорання трави та сміття на площі 5 м. кв. в сел., р-н ж/д «Кічеєве». На ліквідацію пожежі було залучено одне відділення 52 Державного пожежно-рятувального посту сел. Ворзель в складі 2 осіб. Завдяки злагодженим діям рятувальників загорання вдалось ліквідувати о 19:57Остання пожежа цієї доби виникла о 19:57, на загорання сухого трав’яного настилу в сел., вул. Курортна, 41. На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення 52-го Державного пожежно-рятувального посту сел. Ворзель. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 0,5 га та продовжує збільшуватись. О 20:20 ліквідувати повністю.