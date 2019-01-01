Доктор биологических наук: Коронавирус, что это такое и как не заболеть (видео)

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.

"Мы знаем, что в новом хозяине (а человек — новый хозяин для вируса) происходит ослабление вируса. Мы его наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, его ослабляют. Происходит его коэволюция, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно", — сказала Баранова.