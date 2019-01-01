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Доктор биологических наук: Коронавирус, что это такое и как не заболеть (видео)

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.


По ее словам, один фактор — это процесс эволюции вируса.


"Мы знаем, что в новом хозяине (а человек — новый хозяин для вируса) происходит ослабление вируса. Мы его наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, его ослабляют. Происходит его коэволюция, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно", — сказала Баранова.


Второй фактор, добавила она, — это приобретение иммунитета людьми, то есть процесс естественной вакцинации.

Баранова пояснила, что, когда коронавирусом переболеет около 70 процентов населения, в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус. В этом случае заражение уже не будет таким массовым — у всех будет иммунитет.

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