В області введено режим надзвичайної ситуації

18 березня 2020 року відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації. Засідання відбулося під головуванням Василя Володіна, тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської ОДА.

Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її, як «Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня» та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації.Керівником робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня призначили Олега Торкунова, заступника голови КОДА. Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначили Максима Іонова, директора Департаменту охорони здоров’я КОДА.«В умовах, коли треба максимально зосередитись на боротьбі із COVID-19, на обласному рівні вживаємо всіх заходів, — повідомив Василь Володін, тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської облдержадміністрації. - Першочергово — таких, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення. Вже працює гаряча лінія у Департаменті охорони здоров’я КОДА. За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу при підозрі на COVID-19. Важливо, щоб люди усвідомили небезпеку захворювання, сумлінно дотримувалися правил безпеки та зберігали спокій».Пресслужба Київської облдержадміністрації.