» » В області введено режим надзвичайної ситуації
  • Сьогодні, 12:35
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

В області введено режим надзвичайної ситуації

18 березня 2020 року відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації. Засідання відбулося під головуванням Василя Володіна, тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської ОДА.






Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її, як «Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня» та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації.

Керівником робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня призначили Олега Торкунова, заступника голови КОДА. Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначили Максима Іонова, директора Департаменту охорони здоров’я КОДА.

«В умовах, коли треба максимально зосередитись на боротьбі із COVID-19, на обласному рівні вживаємо всіх заходів, — повідомив Василь Володін, тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської облдержадміністрації. - Першочергово — таких, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення. Вже працює гаряча лінія у Департаменті охорони здоров’я КОДА. За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу при підозрі на COVID-19. Важливо, щоб люди усвідомили небезпеку захворювання, сумлінно дотримувалися правил безпеки та зберігали спокій».

Пресслужба Київської облдержадміністрації.
1 0

#coronavirus
Напечатать
 Інші новини по темі:
ФЕЙК: COVID-19 В ІРПЕНІ. СПРОСТУВАННЯ

ФЕЙК: COVID-19 В ІРПЕНІ. СПРОСТУВАННЯ

Буча та регіон
Засідання правління Київського РВ АМУ відбулося в Бучі

Засідання правління Київського РВ АМУ відбулося в Бучі

Бучанські новини
Ірпінський регіон: проведено спеціально об’єктове навчання на АЗС

Ірпінський регіон: проведено спеціально об’єктове навчання на АЗС

статті і публікації
Навчальний тренінг з евакуації провели в дитячому садочку

Навчальний тренінг з евакуації провели в дитячому садочку

Буча та регіон
Комісія Київської облради - не встановила фактів порушень в діяльності посадових осіб Бучанської міської ради

Комісія Київської облради - не встановила фактів порушень в діяльності посадових осіб Бучанської міської ради

Буча та регіон
Завдяки інноваційним технологіям вдалося вдвічі зменшити площу горіння торфу в Ірпені

Завдяки інноваційним технологіям вдалося вдвічі зменшити площу горіння торфу в Ірпені

Буча та регіон
Бунт чи акція протесту?

Бунт чи акція протесту?

Ірпінський вісник
Порядок видалення дерев,кущів,газонів у населених пунктах

Порядок видалення дерев,кущів,газонів у населених пунктах

статті
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.