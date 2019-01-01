Київський метрополітен призупиняє перевезення пасажирів із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня. У зв’язку із цим, КП «Київпастранс» нагадує маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

Звертаємо увагу, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

Станція метро «Академмістечко» – станція метро «Лісова»

Станція метро «Червоний хутір» – станція метро «Сирець»

Станція метро «Героїв Дніпра» – станція метро «Теремки»