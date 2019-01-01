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Маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро:

Київський метрополітен призупиняє перевезення пасажирів із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня. У зв’язку із цим, КП «Київпастранс» нагадує маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.



Звертаємо увагу, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.


Святошинсько-Броварська гілка метрополітену (червона гілка метрополітену)

Станція метро «Академмістечко» – станція метро «Лісова»



Автобусні маршрути: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
Тролейбусні маршрути №№ 5,7, 43,50
Трамвайні маршрути №№ 1, 3, 14, 15, 18
Маршрутне таксі № 228
Сирецько-Печерська гілка метрополітену (зелена гілка метрополітену)

Станція метро «Червоний хутір» – станція метро «Сирець»



Автобусні маршрути: №№ 51, 63, 45, 91
Тролейбусні маршрути: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
Трамвайні маршрути: №№ 14, 15, 18
Маршрутне таксі: №№ 220, 516, 155, 166, 500
Куренівсько-Червоноармійська гілка метрополітену (синя гілка метрополітену)

Станція метро «Героїв Дніпра» – станція метро «Теремки»



Автобусні маршрути: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
Тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
Трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19
Маршрутне таксі: № 155, 166, 500


Посилання: kyivcity.gov.ua
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