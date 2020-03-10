БУЧАНСЬКА ОТГ: Зачиняється все крім продуктових магазинів

Про запобігання поширенню коронавірусу 8АК8-СоУ-2 на території Бучанської міської

об’єднаної територіальної громади

ВИРІШИВ:

Призупинити з 0:01 год. 18.03.2020 роботу закладів господарювання незалежно від форм власності, а саме: усіх магазинів (крім продуктових), торговельно-розважальних центрів, дитячих розважальних центрів, майданчиків в тому числі спортивних, парків та атракціонів, фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, стадіонів, перукарень, салонів краси, ресторанів, закладів громадського харчування, ринків (крім продуктових), роботу готелів та хостелів на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади до скасування обмежувальних заходів.

Дозволити:

Відділу охорони здоров’я Бучанської міської ради, КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр»:

Керівникам підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності), розташованих на території Бучанської міської ОТГ: запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно відправляти на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань;максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій;

ТОВ «Ірпінське АТП 13250» систематично проводити дезінфекційні заходи у транспортних засобах, залучених для перевезення пасажирів.

На виконання доручення Президента України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 р. № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211», ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 28, 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», враховуючи рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 2 від 10.03.2020), Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 4 від 16.03.2020), міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 6 від 17.03.2020), з метою запобігання поширенню на території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади коронавірусу 8АК8-СоУ-2, керуючись Кодексом цивільного захисту України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бучанської міської ради- торгівлю продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, а також здійснювати банківську та страхову діяльність;- працювати в особливому режимі за окремим протоколом: поштовим відділенням, АЗС, магазинам ритуальних послуг, СТО;- надавати послуги з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлення за умови забезпечення відповідніперсоналу засобами індивідуального захисту.Скасувати усі нарадчі заходи та засідання колегіальних і дорадчих органів (зокрема громадських слухань і обговорень). За необхідністю проводити в режимі відеоконференцій.Скасувати до особливого розпорядження проведення особистих прийомів громадян в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування.Припинити фізичний прийом громадян у Центрах надання адміністративних послуг Бучанської міської ОТГ та відділах соціального захисту. Прийомдокументів забезпечити виключно дистанційно, а саме поштою або через електронні сервіси на офіційних сайтах. Видачу раніше поданих документів здійснювати в обмеженому режимі черговими працівниками за попереднім телефонним записом.Заборонити проведення культурних, політичних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян, у яких бере участь понад 10 осіб.Медичним закладам усіх форм власності проводити прийом хворих лише з гострими невідкладними станами, скасувавши проведення плановихобстежень та планових оперативних втручань.- забезпечити проведення постійного моніторингу стану захворюваності та контролю за виконанням санітарно-епідемічних заходів, своєчаснеподання Бучанському міському голові інформації та пропозицій для прийняття ефективних управлінських рішень;- забезпечити готовність закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку захворювання на коронавірус СОУЮ-19, підтримання необхідного запасу засобів медичного призначення, захисного одягу, засобів захисту органів дихання, профілактичних препаратів, дезінфекційних засобів;- визначити потребу в забезпеченні необхідною кількістю засобів індивідуального захисту населення, задіяного у заходах з протидії поширенню коронавіруса 8АК.8-СоУ-2 на території Бучанської міської ОТГ;- інформувати населення з питань профілактики зараження коронавірусною інфекцією у засобах масової інформації.Відділу «Медіа-центр» Бучанської міської ради, газеті «Бучанські новини» посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією.- запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику;- передбачити режим поточної дезінфекції, регулярного провітрювання службових приміщень.Управлінню праці, соціального захисту населення від Чорнобильської катастрофи вжити заходів щодо забезпечення осіб похилого віку, які мають найбільший ризик настання летальних наслідків, продовольством та предметами першої необхідності в режимі доставки.Ірпінському та Вишгородському ВП ГУ НП у Київській області забезпечувати громадський порядок та виконання обмежувальних заходів на території Бучанської міської ОТГ