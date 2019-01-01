СБУ інформує: ФЕЙК про розпилення над Києвом хімічних речовин

Останнім часом кіберфахівці СБУ фіксують спроби розповсюдження фейків, пов’язаних із темою коронавірусу в Україні. Свіжий приклад – чутки про нібито нічне розпилення над Києвом хімічних речовин із вертольоту для дезінфекції. «Радять» зачиняти балкони і не знаходитись на вулицях із 23-00 до 5-00.

Ми ж радимо зважено ставитись до неперевіреної інформації. Адже ми чудово розуміємо, з якою метою у соціальних мережах публікують схожі нісенітниці.Впевнені, що наша країна спокійно пройде цей непростий період. А ті, хто хоче розхитати ситуацію, обов’язково опиняться під особливою увагою Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.Окремо звертаємо вашу увагу на офіційні джерела з актуальною інформацією:🔹 Telegram-канал «Коронавірус_інфо» про COVID-19 в Україні ➡️ bit.ly/39DEYQm🔹 Сторінка МОЗ України ➡️ bit.ly/2Q5UHQu🔹 Сторінка Центру громадського здоров’я України ➡️ bit.ly/2IAGyXmБережіть себе та поділіться цією інформацією зі своїми близькими!