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  • Учора, 23:15
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СБУ інформує: ФЕЙК про розпилення над Києвом хімічних речовин

Останнім часом кіберфахівці СБУ фіксують спроби розповсюдження фейків, пов’язаних із темою коронавірусу в Україні. Свіжий приклад – чутки про нібито нічне розпилення над Києвом хімічних речовин із вертольоту для дезінфекції. «Радять» зачиняти балкони і не знаходитись на вулицях із 23-00 до 5-00.



Ми ж радимо зважено ставитись до неперевіреної інформації. Адже ми чудово розуміємо, з якою метою у соціальних мережах публікують схожі нісенітниці.

Впевнені, що наша країна спокійно пройде цей непростий період. А ті, хто хоче розхитати ситуацію, обов’язково опиняться під особливою увагою Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Окремо звертаємо вашу увагу на офіційні джерела з актуальною інформацією:

🔹 Telegram-канал «Коронавірус_інфо» про COVID-19 в Україні ➡️ bit.ly/39DEYQm
🔹 Сторінка МОЗ України ➡️ bit.ly/2Q5UHQu
🔹 Сторінка Центру громадського здоров’я України ➡️ bit.ly/2IAGyXm

Бережіть себе та поділіться цією інформацією зі своїми близькими!

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