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Бучанська міська рада інформує про прийом громадян

З метою протидії поширення коронавірусної інфекції серед населення та стабілізації епідемічної ситуації – особисті прийоми громадян посадовими особами Бучанської міської ради

із 17 березня по 3 квітня 2020

ТИМЧАСОВО ПРИЗУПИНЕНО


Слідкуйте за новинами на офіційному сайті Бучанської міської ради
www.bucha-rada.gov.ua

офіційній сторінці у мережі ФБ
www.facebook.com/bucharada.gov.ua

За детальною інформацією звертатись за телефонами

(04597) 40 0 41 – Центр надання адміністративних послуг Бучанської міської ради

(04597) 49 9 04- управління праці та соціального захисту населення

(04597) 29 6 05- приймальня Бучанського міського голови

Листи надсилайте на електронну адресу: [email protected]


Просимо вибачення за тимчасові незручності!
Бережіть себе!
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Буча ЦНАП
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