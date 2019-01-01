Бучанська міська рада інформує про прийом громадян

З метою протидії поширення коронавірусної інфекції серед населення та стабілізації епідемічної ситуації – особисті прийоми громадян посадовими особами Бучанської міської ради
із 17 березня по 3 квітня 2020
ТИМЧАСОВО ПРИЗУПИНЕНО
Слідкуйте за новинами на офіційному сайті Бучанської міської ради
www.bucha-rada.gov.ua
офіційній сторінці у мережі ФБ
www.facebook.com/bucharada.gov.ua
Просимо вибачення за тимчасові незручності!
Бережіть себе!
із 17 березня по 3 квітня 2020
ТИМЧАСОВО ПРИЗУПИНЕНО
Слідкуйте за новинами на офіційному сайті Бучанської міської ради
www.bucha-rada.gov.ua
офіційній сторінці у мережі ФБ
www.facebook.com/bucharada.gov.ua
За детальною інформацією звертатись за телефонами
(04597) 40 0 41 – Центр надання адміністративних послуг Бучанської міської ради
(04597) 49 9 04- управління праці та соціального захисту населення
(04597) 29 6 05- приймальня Бучанського міського голови
Листи надсилайте на електронну адресу: [email protected]
(04597) 40 0 41 – Центр надання адміністративних послуг Бучанської міської ради
(04597) 49 9 04- управління праці та соціального захисту населення
(04597) 29 6 05- приймальня Бучанського міського голови
Листи надсилайте на електронну адресу: [email protected]
Просимо вибачення за тимчасові незручності!
Бережіть себе!