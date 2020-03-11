ІрпІнський ЦНАП закрито. Радять зупинити роботу громадських закладів

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:



Рецепція ЦНАП тел. (045 97) 60-407

Комунальні підприємства міста Ірпінь: тел. (04597) 61-085

Адміністративні послуги Держгеокадастру тел. (04597)60-456

Адміністративні послуги інспекції ДАБК тел. (04597)60-456

Відділ по роботі зі зверненнями громадян тел. (04597)60-456

Сектор забезпечення доступу до публічної інформації тел. (04597)60-456

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно тел. (04597)60-350

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тел. (04597)60-350

Відділ ведення реєстру територіальної громади (реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб) тел. (04597) 62-037

Відповідно до статті 29 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Розпорядження в.о. Ірпінського міського голови, для зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження гострої респіраторної інфекції ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ з 17.03.2020р. по 03.04.2020р. прийом заяв від фізичних та юридичних осіб здійснюватиме в телефонному режимі та за допомогою електронних засобів комунікацій:адреса веб-сайту звернення громадян: imr.gov.ua адреса електронної пошти ЦНАП: