» » ІрпІнський ЦНАП закрито. Радять зупинити роботу громадських закладів
  • Сьогодні, 17:24
  • 270
  • 0
+aA | -Aa 

ІрпІнський ЦНАП закрито. Радять зупинити роботу громадських закладів

Відповідно до статті 29 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Розпорядження в.о. Ірпінського міського голови, для зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження гострої респіраторної інфекції ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ з 17.03.2020р. по 03.04.2020р. прийом заяв від фізичних та юридичних осіб здійснюватиме в телефонному режимі та за допомогою електронних засобів комунікацій:

адреса веб-сайту звернення громадян: imr.gov.ua

адреса електронної пошти ЦНАП: [email protected]

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

Рецепція ЦНАП тел. (045 97) 60-407
Комунальні підприємства міста Ірпінь: тел. (04597) 61-085
Адміністративні послуги Держгеокадастру тел. (04597)60-456
Адміністративні послуги інспекції ДАБК тел. (04597)60-456
Відділ по роботі зі зверненнями громадян тел. (04597)60-456
Сектор забезпечення доступу до публічної інформації тел. (04597)60-456
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно тел. (04597)60-350
Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тел. (04597)60-350
Відділ ведення реєстру територіальної громади (реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб) тел. (04597) 62-037
1 0

Ірпінь ЦНАП
Напечатать
 Інші новини по темі:
Управління ЦНАП: Гаврилівка, Блиставиця, Луб’янка графік роботи

Управління ЦНАП: Гаврилівка, Блиставиця, Луб’янка графік роботи

Буча та регіон
У Бучанському ЦНАПі працює фахівець Центру зайнятості

У Бучанському ЦНАПі працює фахівець Центру зайнятості

Бучанські новини
ЦНАП: Ціни на послуги Паспортного столу

ЦНАП: Ціни на послуги Паспортного столу

Буча та регіон
У Бучі в лютому запрацює паспортний стіл

У Бучі в лютому запрацює паспортний стіл

Буча та регіон
Центр надання адміністративних послуг міста Буча. Підсумки роботи

Центр надання адміністративних послуг міста Буча. Підсумки роботи

ВИКОНКОМ
Бучанський ЦНАП, паспортний стіл. Графік роботи та телефон

Бучанський ЦНАП, паспортний стіл. Графік роботи та телефон

Буча та регіон
У Бучі відкриють новий ЦНАП – на допомогу громадам

У Бучі відкриють новий ЦНАП – на допомогу громадам

ВИКОНКОМ
Право громадян на звернення

Право громадян на звернення

Публікації
Право громадян на звернення

Право громадян на звернення

Публікації
Адреса та телефони ПФУ у місті Буча

Адреса та телефони ПФУ у місті Буча

Про нас
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.