Понеділок: вулицями Бучі. Прогулянка

Зберігаючи спокій ))
8:00
Ранок в місті видався свіжий і сонячним. Відчувають весну пташки - співають весняні пісні, травичка тихенько потягується на сонечку ;)
8:30
Багато машин припарковано під будинками - мабуть більшість таки працюють дистанційно.
Людей (пішоходів) дуже мало, таке буває на ранок Пасхи.
Так - це моє найкраще місто!
З поліклініки вже виходять бабусі трохи занадто голосно кашляючи від перепаду температури, а на порозі їх зустрічають лікарі, які приємно посміхаються затягуючись сигаретками. Медсетрички по спринтерські перебігають з загального відділення - в інше, звичайно без масочок - навіщо?
А тим часом:
Більш як половина штатів США припинила роботу навчальних закладів, в осередках спалаху коронавірусу місцева влада примусово закриває ресторани та розважальні комплекси.
Наступним кроком може стати скасування всіх заходів за участі понад 50 людей, повідомляє CNN.
Кількість хворих у США за тиждень зросла майже всемеро
Більш як половина штатів США припинила роботу навчальних закладів, в осередках спалаху коронавірусу місцева влада примусово закриває ресторани та розважальні комплекси.
Наступним кроком може стати скасування всіх заходів за участі понад 50 людей, повідомляє CNN.
Аптека "Апельсин", аптека "Низькі ціни" (базар):
Спілкуюсь з дівчатами без масочок:
- Масочки є в продажу?
- Ні.
- А тести для звичайного грипу А, B?
- Немає нічого.
Аптека на території лікарні (продавець з маскою!):
- Масочки є в продажу?
- Так! 20 грн (звичайна маска).
- А тести для грипу А, B?
- Ні.
Лабораторія на території лікарні:
Працівники привітно зустріли без масок.
- А чи робити тести на грип А, В?
- Ні, це може тільки в Санталені запитайте.
Допомагаю соромлязливій бабусі, яка прикриває лице платочком, перейти пішохідний перехід, адже водії спішать ще більше...
Центр міста нагадує відпочиваючу зону курортного селища.
Тихенько "за батоном" ходять люди похилого віку, підлітки покурюючи цигарку вигулюють собачок.
Електричка та маршрутка - напівпорожні.
Звичайно жодного не зустрів з маскою - навіщо? це ж "моє найкраще місто Буча".
Не вірите? - Перевірте.
Україна зустрічає тисячі заробітчан, які повертаються з Польщі, Італії ...