Понеділок: вулицями Бучі. Прогулянка

Зберігаючи спокій ))

А тим часом:

Кількість хворих у США за тиждень зросла майже всемеро

Більш як половина штатів США припинила роботу навчальних закладів, в осередках спалаху коронавірусу місцева влада примусово закриває ресторани та розважальні комплекси.

Наступним кроком може стати скасування всіх заходів за участі понад 50 людей, повідомляє CNN.