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Ірпінська рада збирає кошти на ремонт лікарні, а Бучанська на висадку дерев



Факти:


ІРПІНЬ


Після відкриття набережної за 35 мільйонів ірпінська влада тепер запрошує благодійників на ремонт інфекційного відділення центральної лікарні. Тож про запрошення до "благодійної акції" читайте на сайті ІМР >>

Фото інфекційного відділення за 13 березня

Але такий збір коштів виглядає трошки дивно на фоні вже розпочатого ремонту - зі слів Лариси Матюшенко (начальник Відділу охорони здоров"я Бучанської міської ради) ще від 12 березня.

БУЧА


Тим часом Бучанська міська рада спільно з соціальним проектом Be City запрошує благодійників на збір коштів для закупівлі і висадки дерев.

Be City - це платформа соціальних проектів Бучі та Ірпеня. Ми не випадково обрали саме ці міста для реалізації кейсів соціальної важливості. У Бучі та Ірпені ми живемо, працюємо і хочемо щодня бачити якісне європейське середовище. Так само хочемо, як і ти. Тому таких, як ти, ми шукаємо.


Тож приєднуйтесь до акції на сторінках в соцмережі:
Бучанської ради www.facebook.com/bucharada.gov.ua
Be_City в ФБ >>

До речі, акцію планують (поки ще не повідомлено) перенести на квітень місяць.
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Андрій Беляков, 
www.bucha.com.ua
 Ірпінь Буча
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