Ірпінська рада збирає кошти на ремонт лікарні, а Бучанська на висадку дерев

Факти:
ІРПІНЬ
Після відкриття набережної за 35 мільйонів ірпінська влада тепер запрошує благодійників на ремонт інфекційного відділення центральної лікарні. Тож про запрошення до "благодійної акції" читайте на сайті ІМР >>
Фото інфекційного відділення за 13 березня
Але такий збір коштів виглядає трошки дивно на фоні вже розпочатого ремонту - зі слів Лариси Матюшенко (начальник Відділу охорони здоров"я Бучанської міської ради) ще від 12 березня.
БУЧА
Тим часом Бучанська міська рада спільно з соціальним проектом Be City запрошує благодійників на збір коштів для закупівлі і висадки дерев.
Be City - це платформа соціальних проектів Бучі та Ірпеня. Ми не випадково обрали саме ці міста для реалізації кейсів соціальної важливості. У Бучі та Ірпені ми живемо, працюємо і хочемо щодня бачити якісне європейське середовище. Так само хочемо, як і ти. Тому таких, як ти, ми шукаємо.
Тож приєднуйтесь до акції на сторінках в соцмережі:
Бучанської ради www.facebook.com/bucharada.gov.ua
Be_City в ФБ >>
До речі, акцію планують (поки ще не повідомлено) перенести на квітень місяць.