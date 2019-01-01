Телефон оперативного диспетчера екстренної медичної допомоги Київської областї

У Київській області, на базі центральної оперативної диспетчерської екстреної медичної допомоги, запрацювала гаряча лінія для отримання інформації про коронавірус чи медичну допомогу .
☎️04563 10046
Медична допомога:
-сімейні лікарі, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти;
-Черговий кабінет м.Буча, вул. Нове шосе, 5 щоденно з 8.00 до 20.00;
-цілодобово екстрена медична допомога 103.
☎️04563 10046
РЕКОМЕНДОВАНО:
- Людям похилого віку обмежити пересування. Молодші повинні попіклуватися про старших.
- Відвідувати тільки продуктові магазини.
- У разі погіршення самопочуття тримати зв’язок зі своїм лікарем.
- Дотримуватись правил індивідуального захисту.
- Відвідувати амбулаторії тільки у разі хвороби. Довідки, медогляди після закінчення карантинних заходів.
- Людям похилого віку обмежити пересування. Молодші повинні попіклуватися про старших.
- Відвідувати тільки продуктові магазини.
- У разі погіршення самопочуття тримати зв’язок зі своїм лікарем.
- Дотримуватись правил індивідуального захисту.
- Відвідувати амбулаторії тільки у разі хвороби. Довідки, медогляди після закінчення карантинних заходів.
Медична допомога:
-сімейні лікарі, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти;
-Черговий кабінет м.Буча, вул. Нове шосе, 5 щоденно з 8.00 до 20.00;
-цілодобово екстрена медична допомога 103.