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Телефон оперативного диспетчера екстренної медичної допомоги Київської областї

У Київській області, на базі центральної оперативної диспетчерської екстреної медичної допомоги, запрацювала гаряча лінія для отримання інформації про коронавірус чи медичну допомогу .
☎️04563 10046




РЕКОМЕНДОВАНО:
- Людям похилого віку обмежити пересування. Молодші повинні попіклуватися про старших.
- Відвідувати тільки продуктові магазини.
- У разі погіршення самопочуття тримати зв’язок зі своїм лікарем.
- Дотримуватись правил індивідуального захисту.
- Відвідувати амбулаторії тільки у разі хвороби. Довідки, медогляди після закінчення карантинних заходів.


Медична допомога:
-сімейні лікарі, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти;
-Черговий кабінет м.Буча, вул. Нове шосе, 5 щоденно з 8.00 до 20.00;
-цілодобово екстрена медична допомога 103.

Телефон оперативного диспетчера екстренної медичної допомоги Київської областї
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#coronavirus Буча медицина
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