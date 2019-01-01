Телефон оперативного диспетчера екстренної медичної допомоги Київської областї

РЕКОМЕНДОВАНО:

- Людям похилого віку обмежити пересування. Молодші повинні попіклуватися про старших.

- Відвідувати тільки продуктові магазини.

- У разі погіршення самопочуття тримати зв’язок зі своїм лікарем.

- Дотримуватись правил індивідуального захисту.

- Відвідувати амбулаторії тільки у разі хвороби. Довідки, медогляди після закінчення карантинних заходів.

У Київській області, на базі центральної оперативної диспетчерської екстреної медичної допомоги, запрацювала гаряча лініяс чи медичну допомогу .☎️ 04563 10046 Медична допомога:-сімейні лікарі, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти;-Черговий кабінет м.Буча, вул. Нове шосе, 5 щоденно з 8.00 до 20.00;-цілодобово екстрена медична допомога 103.