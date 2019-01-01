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Ірпінсько-Бучанська центральна міська лікарня отримала тести COVID-19

Медичні установи нашого регіону отримали швидкі тести для діагностики захворювання COVID-19;


Діагностика буде проводиться пацієнтам з підозрою на COVID-19 за медичними показаннями (наявність симптоматики, підтверджений контакт на COVID-19) та з дотриманням умов біобезпеки.

Стоїть нагадати, що єдиним достовірним, дієвим методом діагностики у світі, все ж лишається ПЦР -діагностика, що на сьогодні проводиться в референтній лабораторії Центру громадського здоров’я у м. Києві. У випадку позитивної діагностики за допомогою швидкого теста, пацієнти будуть скеровуватися до референтних інфекційних лікарень для подальшої ПЦР- діагностики та підтвердження діагнозу.



Ірпінсько-Бучанська центральна міська лікарня отримала тести COVID-19
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медицина #coronavirus
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