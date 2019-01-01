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з 16 березня Україна закриває кордон



Актуальна інформація про міжнародне сполучення та роботу пунктів пропуску на кордоні



❓Коли Україна закриває кордон для в’їзду іноземних громадян?


✏️16 березня з 00:01 буде заборонено в’їзд іноземним громадянам на 2 тижні, які не мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.

❓Хто з іноземців зможе в’їхати до України?


✏️Іноземні громадяни, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.

❓Чи можуть українські громадяни в’їхати в Україну?


✏️Можуть. У пунктах перетину кордону проводиться температурний скринінг. По поверненю з країн, де зареєстровані випадки коронавірусу, при наявності симптомів, українці проходитимуть обсервацію.

❓Як швидко громадянам України потрібно повернутися додому?


✏️Ніяких обмежень по часу немає. Але через три доби припиняється регулярне міжнародне авіасполучення. Тим, хто не встигне протягом за цей час повернутися, рекомендуємо звернутися до найближчих консульств України у країнах перебування. Повернення додому буде можливим окремими нерегулярними рейсами.

❓Чи припиняються міжнародні вантажні перевезення після закриття Україною кордону?


✏️Ні, не припиняються. Обмеження не стосуються міжнародних вантажних перевезень. Іноземні екіпажі літаків, суден, автомобілів, літаків також зможуть в’їжджати в Україну, але будуть проходити медичний огляд.

Детальніше також про сполучення із країнами-сусідами та ситуацію із вантажними перевезеннями у країнах ЄС.

детальніше на сайту Урядового порталу >>
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