з 16 березня Україна закриває кордон

Актуальна інформація про міжнародне сполучення та роботу пунктів пропуску на кордоні

❓Коли Україна закриває кордон для в’їзду іноземних громадян?

❓Хто з іноземців зможе в’їхати до України?

❓Чи можуть українські громадяни в’їхати в Україну?

❓Як швидко громадянам України потрібно повернутися додому?

❓Чи припиняються міжнародні вантажні перевезення після закриття Україною кордону?

✏️16 березня з 00:01 буде заборонено в’їзд іноземним громадянам на 2 тижні, які не мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.✏️Іноземні громадяни, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.✏️Можуть. У пунктах перетину кордону проводиться температурний скринінг. По поверненю з країн, де зареєстровані випадки коронавірусу, при наявності симптомів, українці проходитимуть обсервацію.✏️Ніяких обмежень по часу немає. Але через три доби припиняється регулярне міжнародне авіасполучення. Тим, хто не встигне протягом за цей час повернутися, рекомендуємо звернутися до найближчих консульств України у країнах перебування. Повернення додому буде можливим окремими нерегулярними рейсами.✏️Ні, не припиняються. Обмеження не стосуються міжнародних вантажних перевезень. Іноземні екіпажі літаків, суден, автомобілів, літаків також зможуть в’їжджати в Україну, але будуть проходити медичний огляд.Детальніше також про сполучення із країнами-сусідами та ситуацію із вантажними перевезеннями у країнах ЄС.