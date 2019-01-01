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Тимчасове обмеження водопостачання в Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське

Через аварійну ситуацію на основному каналізаційному колекторі по вул. Генерала Наумова у м. Києві, тимчасово буде обмежене водопостачання в населених пунктах:
м. Ірпінь, м. Буча, смт Гостомель, смт Ворзель, смт Коцюбинське. Аварійні бригади працюють. Вибачаємося за тимчасові незручності. В ліквідації задіяно 10 одиниць техніки.

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КП "Ірпіньводоканал" 
 Ірпіньводоканал
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