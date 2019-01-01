» У Бучі при пожежі квартири врятували людину

Рятувальники ліквідували пожежу квартири та врятували господарку

До місця виклику негайно було направлено 2 відділення 36-ДПРЧ м. Ірпінь, 1 відділення 35-ДПРЧ м. Буча. Загалом, три чергові відділення рятувальників на спеціальній та аварійно-рятувальній техніці.Як з’ясувалося на місці події, загорання виникло в приміщенні житлової кімнати, з вікна якої виривалося полум’я.Через сильне задимлення рятувальникам довелося проводити роботи за допомогою роботи двох ланок газодимозахисної служби. При проведені розвідки рятувальниками було виявлено господарку квартири (1940 р.н.).Рятувальники оперативно надали допомогу постраждалій, винесли її на свіже повітря та передали медикам, після чого її було госпіталізовано каретою швидкої допомоги в терапевтичне відділення з отруєнням продуктами горіння легкого ступеня. Завдяки злагодженим та чітким діям рятувальників під керівництвом керівника гасіння пожежі Миколи Грудненка вдалось за короткий проміжок часу організувати евакуацію мешканців будинку, ліквідувати пожежу, а найголовніше врятувати людське життя…О 18:58 пожежу було локалізовано, а о 19:05 ліквідовано повністю. Загалом на місці працювало 10 чоловік особового складу та три одиниці техніки. Попередня причина виникнення пожежі наразі встановлюється.